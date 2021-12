X Factor 2021, i trevigiani Bengala Fire conquistano la finale

Una semifinale ricca di colpi di scena ha incoronato i Bengala Fire tra i quattro finalisti di X Factor 2021. Giovedì 9 dicembre la band di Cornuda dovrà vedersela contro gIANMARIA (roster Emma), Baltimora (roster Hell Raton) e Fellow (roster Mika). A dover lasciare per sempre il palco del talent show di Sky è stato Erio, del team di Manuel Agnelli, unico giudice ad avere ancora due concorrenti in gara. Il ballottaggio all’ultimo voto ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Ora, però, è arrivato il momento più atteso, quello della finale. Dal Mediolanum Forum di Assago i Bengala Fire si esibiranno sullo stesso palco dei Måneskin e dei Coldplay, super ospiti internazionali. Nonostante non fossero i favoriti della semifinale i Bengala Fire hanno chiuso la prima manche cantando insieme a Motta la trascinante "Del tempo che passa la felicità". La gara poi è proseguita con la seconda sfida che ha visto i concorrenti esibirsi con le cover assegnate dai loro giudici: i Bengala Fire hanno messo in piedi un energico mash-up di due super hit rock: “Sunny Afternoon” dei The Kinks del 1967 e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, valso alla band l'accesso diretto alla finalissima. I meno votati dell’intera serata sono risultati Baltimora ed Erio che sono quindi andati al ballottaggio. L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 451mila spettatori medi con una share del 2,04% (+9% rispetto alla puntata precedente). Nella classifica dei Trending Topics italiani sui social i Bengala Fire hanno occupato le prime posizioni per diverse ore. Il loro seguito sta crescendo e il sogno di raggiungere la finalissima del talent show è stato finalmente raggiunto. Ora l'attesissimo appuntamento con la finale è fissato per giovedì 9 dicembre, alle 21.15, su Sky Uno e in simulcast per tutti su TV8.