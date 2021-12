X Factor 2021, i trevigiani Bengala Fire in semifinale: duetto con Motta

O dentro, o fuori: la semifinale di X Factor 2021 andrà in scena giovedì 2 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now con 5 artisti pronti a dare il tutto per tutto e conquistarsi un posto in finale.

I trevigiani Bengala Fire se la dovranno vedere con Baltimora, Erio, Fellow e gIANMARIA, ma c’è ancora uno scoglio, enorme e decisivo, da affrontare per poter guadagnare il pass che permetterà loro di conquistare l’ambitissimo palco del Mediolanum Forum di Assago, dove si svolgerà la finalissima giovedì 9 dicembre: nella puntata che sancirà i finalisti di questa edizione dello show di Sky prodotto da Fremantle, uno dei 5 artisti dovrà abbandonare la gara proprio ad un passo dal traguardo. Una sfida senza possibilità di appello per loro ma anche per i 4 giudici: solo Manuel Agnelli è arrivato in semifinale con due concorrenti (i trevigiani Bengala Fire ed Erio), mentre per gli altri giudici c’è un rappresentante a testa (Baltimora per Hell Raton, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma). La serata sarà presentata da Ludovico Tersigni, sempre più padrone di casa dello show. La puntata di giovedì 2 dicembre sarà composta da due mache, di cui la prima sarà costituita da 5 straordinari duetti tra i concorrenti in gara e famosi musicisiti.

I Bengala Fire si esibiranno insieme a Motta, cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, vincitore della Targa Tengo come miglior opera prima nel 2016 per “La Fine dei Vent’Anni” e come miglior disco in assoluto nel 2018 per il suo secondo lavoro “Vivere o morire”: eseguiranno il pezzo “Del Tempo Che Passa La Felicità”. Se supereranno indenni la prova, i Bengala Fire dovranno tornare sul palco per esibirsi nella seconda manche di cover assegnate per loro dal proprio giudice. In questa sfida i musicisti di Cornuda proveranno a unire due epoche musicali creando un mash-up di due super hit rock: “Sunny Afternoon”, brano strepitoso dei The Kinks del 1967, e “Chelsea Dagger”, pezzo decisamente più contemporaneo (risale al 2006) dei The Fratellis. Al termine di questa manche, i voti ricevuti nel corso dell’intera puntata andranno a stilare una classifica per la quale gli ultimi due andranno al ballottaggio: torneranno quindi davanti ai giudici che saranno chiamati a individuare l’eliminato del sesto live. La band di Cornuda vede la finale ad un passo e, nonostante i bookmakers non li diano tra i favoriti puntando tutto su gIANMARIA, i Bengala Fire sono pronti a portare il loro sogno fino in fondo.