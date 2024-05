Lunedi Bottega apre la cantina e la distilleria al pubblico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile di ogni anno, nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, il Comitato Leonardo ha lanciato il progetto Open Factory: un’iniziativa volta a sottolineare l’importanza del concetto del Made in Italy e l’eccellenza delle imprese italiane. Le aziende socie del Comitato Leonardo che hanno aderito all’iniziativa si sono rese disponibili ad aprire al pubblico i propri stabilimenti tra il 15 aprile e il 30 maggio 2024, organizzando visite guidate ed eventi dedicati soprattutto al mondo giovanile, con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare le proprie realtà e la qualità delle produzioni Made in Italy ai giovani e al grande pubblico. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione. Lunedì 20 maggio la cantina e distilleria Bottega di Bibano di Godega aprirà la propria sede ai visitatori, che avranno l’opportunità di conoscere dall’interno una realtà produttiva, dedicata al mondo del vino e dei distillati. L’azienda trevigiana si riconosce pienamente nei valori identitari che celebrano l’eccellenza del Made in Italy. Si avvale infatti di forniture per oltre il 98% italiane, relativamente a tutti i semilavoratie ai materiali, necessari a produrre vini, grappe, gin e liquori. Il 2% residuo proviene da paesi Ue(0,8%) e Extra Ue (1,2% che si riferisce allo zucchero di canna, per sua natura di provenienzaesclusiva da paesi della fascia tropicale). Pertanto le bottiglie di vetro, i tappi, le etichette, i cartoni, le autoclavi e i principali macchinari per la cantina e per la distilleria sono prevalentemente tricolori per una scelta ponderata, in quanto il nostro paese è in grado di offrire l’eccellenza in quasi ogni settore. Inoltre la vicinanza geografica con i fornitori consente di studiare soluzioni condivise e di portare avanti progetti ad hoc, tarati espressamente per le esigenze dell’azienda.