Bottega gold tra le decorazioni del Temple of a million bottles

A 400 kilometri da Bangkok, nel distretto di Khum Han sorge il tempio buddista in cui i monaci, ormai da anni, hanno dato vita, nell'ottica del rispetto per l'ambiente e del riciclo,al progetto di raccolta di bottiglie vuote di un certo valore di design, bellezza e unicità. Tra il milione e mezzo di bottiglie impirgate hanno deciso di inserire anche la Gold di Bottega, prodotto che nel mondo vende milioni di esemplari. Il Temple of a Million Bottles è qualcosa di estremamente originale e nonostante la distanza da Bangkok è meta di molti turisti-