Bottega Reato, le riprese della serie tv in municipio a Mogliano

Dopo "Tutto tutto niente niente" con Antonio Albanese e "Le mie ragazze di carta" con protagonista Neri Marcorè, il municipio di Mogliano Veneto ha accolto le riprese per la realizzazione del teaser della fiction "Bottega Reato".

Tra commedia e noir, con in scena attori famosi come Jgor Barbazza, Davide Stefanato, Linda Collini e Laura Feltrin, il trailer della serie tv sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nello spazio dedicato alla Regione Veneto. «Siamo felici che Mogliano sia attrattiva per le produzioni cinematografiche, queste realtà portano lustro alla nostra città e anche un indotto importante permettendo di far conoscere il nostro amato territorio a livello nazionale» commenta il sindaco Davide Bortolato. Le riprese della troupe cinematografica hanno coinvolto l'intero municipio di Piazza Caduti, in particolare l’ufficio del sindaco.