Bottega scudetto del Napoli e incoronazione di re Carlo

Sandro Bottega, uno degli imprenditori italiani con maggiore fantasia di marketing, ha non solo inviato a Napoli 200 mila bottiglie, in 4 versionki diverse, di Prosecco per celebrare lo scudetto del Napoli (è un accordo firmato con Aurelio De Laurentiis per cui il Prosecco targato Napoli è in esclusiva) introitando ben 3 milioni di euro ma ha anche realizzato, in tiratura limitata ma sembra assai costosa, una "Bottega Platinum Coronation", una inedita bottigli metalizzata di colore platino per festeggiare l'incoronazione, sabato 6 maggio, presso l'Abbazia di Westminster, di Re Carlo III°. L'etichetta e la capsula sono state personalizzate con la riproduzione della corona arricchita dalla tonalità della bandiera britannica. Va ricordato che la Gran Bretagna è, con gli Stati Uniti, il paese in cui Bottega ha i maggiori ricavi. Nel Regno Unito soltanto di Prosecco Bar e Terrazze Bar ne sono operative una dozzina.