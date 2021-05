Bottega lancia lo spumante con la lampadina al led

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dagli Stati Uniti, paese in cui piace maggiormente tutto ciò che è innovativo e curioso, piovono gli ordini ma anche l'area degli Emirati Arabi non è da meno. Tutto il mondo vinicolo, anche quello italiano a francese, da sempre punto di riferimento per tutto il pianeta, sta guardando a Stella, la bottiglia di spumante prodotta e commercializzata da Bottega spa, che brilla intensamente e propone allegria. Bottega Stella è un vino spumante Brut di grande personalità che ha origine da una speciale cuvée ottenuta da uve di Pinot Nero, Chardonnay e Glera. La bottiglia di grande impatto riproduce sulla sua superficie una costellazione. Lo sfondo mette in risalto le stelle che brillano grazie alla lampadina al led posta alla base della stessa bottiglia e azionabile tramite un semplice interrutore.