Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli di Breda di Piave

La cerimonia di consegna delle borse di studio a Breda di Piave, di anno in anno, è un momento di vera emozione per l'Amministrazione Comunale, perché dimostra l'impegno e la costanza di tanti cittadini, giovani o meno. Per l'anno scolastico 2022-2023 il premio è stato riconosciuto a 20 studenti meritevoli del comune di Breda di Piave, che si sono distinti ottenendo il massimo dei voti, a partire dalla scuola secondaria di primo grado e fino all'università. Una cerimonia semplice ma sentita, anche grazie alle note emozionanti di due giovani allievi della Scuola di Musica "M. Ravel", a voler ricordare che studiare e ottenere risultati non è semplice, poiché richiede sacrificio e dedizione, ma l'intera comunità riconosce con orgoglio l'impegno di cui ciascuno si è fatto carico pur di raggiungere i propri obiettivi.

L'elenco dei meritevoli premiati

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ANGRISANI GINEVRA

diploma scuola secondaria I grado - G. Galilei

10/10 con lode

CAMPAGNOL FRANCESCA

diploma scuola secondaria I grado - G. Galilei

10/10 con lode

BORDIN GINEVRA

diploma scuola secondaria I grado - G. Galilei

10/10

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

BASSO GIORGIA

Diploma Maturità Liceo Scienze Umane opzione economico-sociale /Duca degli Abruzzi

100/100 e lode

BERNARDI CHIARA

Diploma Maturità Liceo Scienze Umane opzione economico-sociale /Duca degli Abruzzi

100/100 e lode

GARZIA FABIOLA

Diploma Liceo Classico A. Canova

90/100

ROMANELLO SOFIA

Diploma Maturità Liceo Scienze Umane opzione economico-sociale /Duca degli Abruzzi

100/100

ROSSI ALICE

Diploma Liceo Artistico

92/100

SHARMA ANIKA

Odontotecnico

95/100

STEFANI GRETA

Diploma Giorgi-Fermi, indirizzo "Chimica materiali e biotecnologie"

100/100

VACILOTTO MATTIA

Diploma Ist. Istruzione A. Palladio

100/100

ZAGO FILIPPO

Diploma Maturità Liceo Classico A. Canova

100/100

LAUREA TRIENNALE

POZZOBON LORENZO

Laurea in Ingegneria Civile

110/110 e lode

VISENTIN DAVIDE

Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche

103/110

LAUREA MAGISTRALE

BARBISAN ANNA

Laurea in Farmacia, Univ di Padova

110/110 e lode

BATTISTEL GIADA

Laurea in Amministrazione, Finanza, Controllo

110/110 e lode

CESCON ANDREA

Laurea in Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione

110/110 e lode

DOLO BARBARA

Laurea in Culture, formazione e società globale

110/110 e lode

MOTTA ILARIA

Laurea in sviluppo locale e globale - scienze per la cooperazione allo sviluppo

110/110 e lode

PIOVESAN LAURA

Laurea in Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza

110/110 e lode

VOLTAREL GIULIA

Laurea in Medicina e Chirurgia

110/110 e lode