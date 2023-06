Danza in villa Olivi a Breda di Piave con evento danza, ospite Donella del Monaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 11 giugno 2023 si è svolto lo spettacolo della scuola Evento Danza, diretta da Edi Florian, “Danza in Villa” nel meraviglioso parco di Villa Olivi di Breda di Piave. Sono state presentate oltre venti coreografie con musiche di due cantanti, autrici e cantautrici venete di nota fama nazionale e internazionale: Erica Boschiero e Donella del Monaco presente all’evento. Da alcuni mesi gli insegnati e coreografi di Asd Evento Danza (diretta da Edi Florian) stavano sperimentando un nuovo stile di “fare danza” di “coreografare e creare”; hanno selezionato alcuni brani di Erica Boschiero e di Donella del Monaco, tra una ricchissima discografia e ne hanno creato delle coreografie molto originali e uniche. Un progetto sfidante, entusiasmante, impegnativo ma molto interessante. Il lavoro, con allievi grandi e piccoli, ha dato ottimi risultati: una serata intera di danza, arte, musica e soprattutto nomi di spessore. La presenza di Donella del Monaco ha onorato allievi, insegnanti, amministrazioni comunali e tutto il pubblico presente (centinaia di persone); una grande donna, un’artista eclettica, una compositrice e autrici strepitosa e soprattutto di un’umiltà e di una bella d’animo grandi. E’ salita sul palco tra i ballerini e ha regalato parole di gratitudine e gioia: la cultura, l’arte e tutto quello che ruoto attorno sono cibo per le future generazioni…. L’arte e la cultura in generale cambieranno il mondo e ne definiranno il suo futuro. Alla sera di Danza in Villa hanno preso parte l’Amministrazione Comunale di Breda di Piave (patrocinio dell’evento) il Sindaco Cristiano Mosole e gli assessori Battistel, Bortoluzzi, l’Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta con l’assessore neoeletto Pagotto e l’Amministrazione Comunale di Silea con l’assessore Trevisin. Una sinergia di comuni uniti per l’arte e le loro comunità. “Grata di aver portato la nostra danza in mezzo ad un pubblico molto caloroso e attento; la danza come tutte le arti attraversa menti e cuori della gente creando emozioni indescrivibili”, commenta Edi Florian, direttrice, insegnante e coreografa di Evento Danza. PER INFORMAZIONI: Edi Florian 349 1749697 segreteria@asdeventodanza.it