Lavoro, aperitivo e pranzo: a Ca' dei Loff nasce lo smart working in osteria

Lavoro, aperitivo e pranzo in un'unica location? Da oggi è possibile all'osteria Ca' dei Loff di Cison di Valmarino che, visto il periodo storico che stiamo vivendo, ha organizzato un'esperienza che solo in un luogo magico come il Veneto si può pensare di fare, ovvero lo smart working in osteria!

Ma come funziona questa nuova proposta che unisce il dovere al dilettevole? A spiegarlo sono direttamente i titolari dell'osteria: «Dal martedì al venerdì chiunque può venire a lavorare qui a Ca' dei Loff: il cliente lavora e noi pensiamo a tutto il resto, iniziando con il portare un'ottima colazione con cappuccino e brioches e poi, verso le ore 11, ecco l'ora dell'aperitivo veneto con un calice di vino (o uno spritz) e una focaccina...Ma non è finita qui, perché per pranzo offriamo un primo, un secondo o un'insalatona, con acqua e vino».

Insomma, un'offerta davvero particolare e conveniente visto che il costo complessivo per la postazione lavoro (disponibili molteplici tavoli, anche in condivisione) e per la soddisfazione del palato è di soli 17 euro, comprensivi anche di corrente elettrica e wifi. E poi, nel caso si voglia staccare ogni tanto e stare all'aria aperta cosa c'è di meglio di una camminata nel bellissimo borgo di Cison di Valmarino? Attenzione però, i posti sono limitati ed è obbligatorio prenotare almeno il giorno prima. «Lavorando in un ambiente bellissimo darete una mano anche a noi. Vi aspettiamo!» concludono i titolari.