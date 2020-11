In salvo le tre caprette abbandonate sui colli: trasferite in un'oasi protetta

Le tre Caprette abbandonate sui Colli Euganei, sono state trasferite in un'oasi naturalistica della provincia di Treviso dove vivranno tranquille e ben accudite.

La vicenda

Abbandonate non sarebbero sopravvissute all'inverno mentre invece in tempi rapidi, dopo l'intervento dei militanti di Cento Per Cento Animalisti e grazie all'intervento del Sindaco di Teolo, Moreno Valdisolo e del Dottor Aldo Costa dell'ASL veterinaria si è arrivati a questa soluzione.

Cento per Cento Animalisti

«Lo avevamo promesso attraverso il video che documentava il calvario delle povere creature, dicevamo che non le avremmo lasciate sole, e così è stato. Infine grazie ai militanti e simpatizzanti che hanno sostenuto le spese di trasporto. Ce l'abbiamo fatta», questo il commento entusiasta del leader della formazione animalista, Paolo Mocavero.