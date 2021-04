Possagno, quadro di Caravaggio dal Regno Unito per la nuova mostra di Sgarbi

"Maddalena, Caravaggio e Canova" è il titolo della nuova mostra curata dal critico d'arte: sarà inaugurata sabato 1 maggio con la "Maddalena in estasi" del Merisi

"Maddalena in estasi" del Caravaggio

I funzionari dell'agenzia accise, dogane e monopoli di Treviso, nell'ambito della loro attività di controllo, hanno autorizzato la temporanea importazione del dipinto olio su tela datato 1606 "Maddalena in estasi" del pittore Michelangelo Merisi detto Caravaggio.

Il capolavoro arriva da una collezione privata del Regno Unito ed è destinato alla Fondazione Canova Onlus. L'opera sarà esposta presso la gypsotheca "Antonio Canova" di Possagno in occasione della mostra curata da Vittorio Sgarbi, dal titolo: "Maddalena, Caravaggio e Canova" (1 maggio 2021-21 novembre 2021). La temporanea importazione viene rilasciata dall’Ufficio delle dogane competente, previo nullaosta del Ministero dei Beni culturali, nel caso di beni di interesse culturale o di opere artistiche di autori non più viventi, o la cui esecuzione risalga a più di 70 anni, per gli scopi tassativamente previsti dalla normativa vigente.