Carl Brave in concerto a Treviso, quarto ospite all'Arena della Marca

Dopo i grandi annunci di Caparezza, Venditti & De Gregori e dell’attesissimo “Back to the Future Live Tour” di Elisa, l’Arena della Marca cala il poker ufficializzando mercoledì 6 aprile un altro grande concerto nella sua già ricca estate live.

Carl Brave, rapper, cantautore e produttore multiplatino, sarà protagonista di un'estate di grandi live nei più importanti festival estivi italiani. Un viaggio che attraverserà da nord a sud il nostro paese toccando alcuni dei palchi più suggestivi dell’estate italiana, tra cui, per un unico concerto nel Nordest, quello dell’Arena della Marca di Treviso sabato 6 agosto (inizio ore 21.30). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e New Age Club in collaborazione con i comuni di Treviso e Villorba, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

Carl Brave sarà protagonista del grande ritorno alla musica dal vivo del nostro paese, accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere. Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Notti Brave in Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto, ha conquistato pubblico e critica fino al concerto evento dello scorso anno all'Arena di Verona. “Posso” con Max Gazzè, “Makumba” con Noemi e “Vivere tutte le vite” con Elisa sono solo tre dei clamorosi successi di una sterminata collezione per il giovane artista romano che ha all’attivo anche due album da solista, “Notti Brave” (2018) e “Coraggio” (2020). Fra i grandi concerti già annunciati all’Arena della Marca troviamo quelli di Caparezza, con “Exuvia Estate” il 25 giugno, il concerto di Antonello Venditti & Francesco De Gregori il 18 luglio e l’attesissimo “Back to the Future Live Tour” di Elisa del 2 agosto.