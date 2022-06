Carmen Consoli torna in concerto a Suoni di Marca

Martedì 19 luglio il palco di Suoni di Marca ospiterà una delle voci più inconfondibili della musica italiana: Carmen Consoli. “La cantantessa” non ha di certo bisogno di presentazioni dopo venticinque anni di carriera, nove album in studio, tre dal vivo, una compilation, tour nazionali sold out, tre partecipazioni in concorso al Festival di Sanremo e la presenza costante nella top 10 dei dischi venduti in Italia per ogni sua pubblicazione dal 1997 al 2021.

L'artista

Proprio l'anno scorso torna col suo nono disco Volevo fare la rockstar, presentato in una tournée teatrale lungo l’intera penisola. Una raccolta di brani intimi che affrontano tematiche familiari e d’attualità, come la guerra, il cambiamento climatico e una non troppo velata critica sociale, racconti carichi sia di nostalgia sia di fiducia nel futuro, nonostante le sfortune del presente. Le sonorità passano dal cantautorato al pop e rock con cui la “cantantessa” ci ha abituati, senza però scordare l’amore per le ballate tipiche di autrici come Joni Mitchell e Joan Baez che la stessa Consoli fa rientrare nel ventaglio della musica rock dato che “to rock” significa proprio "cullare". Ora Carmen Consoli è pronta a calcare nuovamente i grandi palchi all’aperto e a Suoni di Marca lo farà in grande stile con una formazione allargata tra strumenti acustici ed elettrici. Una full band da sette elementi composta dai principali musicisti che hanno inciso il suo ultimo album in studio. Sul main stage di Suoni di Marca ci si aspetta quindi una scaletta corposa che attinge dalla ricca carriera della cantautrice, alternando ai più recenti successi, come Sta succedendo e Una domenica al mare, gli immancabili classici del passato: Parole di burro, L’ultimo bacio, Fiori d’arancio, ‘A finestra e Amore di plastica, per citarne alcuni.

Il festival

Carmen Consoli è solo uno dei tantissimi nomi già svelati nel calendario 2022 di Suoni di Marca, tra questi si ricordano: Savana Funk + Batisto Coco (16 luglio), Sud Sound System (17 luglio) Motta (20 luglio), Kid Creole & The Coconuts (21 luglio), Tango Y Cielo (22 luglio) The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio), Grupo Compay Segundo (28 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio). Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1 euro di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting.