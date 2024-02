Dipendenti di concessionaria "Carraro" cuochi per un giorno

Da consulenti vendita di autoveicoli a cuochi fra i fornelli (anche se per un solo giorno). Per sviluppare lo spirito di squadra tra i suoi oltre 330 dipendenti, Carraro Concessionaria, azienda presente con le sue filiali in buona parte di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, si affida all’arte culinaria. E lo fa in collaborazione con l’alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto, istituto d’eccellenza da cui anche lo scorso anno sono usciti dei veri e proprio campioni a livello nazionale. Nei giorni scorsi le cucine della scuola hanno accolto un’ottantina di dipendenti della concessionaria Mercedes, personale impiegato nel back office e consulenti vendita, in un’attività di team building.

«Oggi – spiega Ruggero Carraro, amministratore delegato – per raggiungere obiettivi sempre più qualificati è importante creare un ambiente di lavoro improntato al benessere, migliorando la comunicazione ed accrescendo lo spirito di squadra, soprattutto nel caso di un’azienda come la nostra, strutturata in più filiali. Abbiamo quindi accolto con favore l’idea del nostro Brand manager, Andrea Ongaro, di far svolgere quest’attività formativa ad alcuni dei nostri dipendenti e ci siamo affidati all’esperienza dell’Istituto alberghiero Beltrame, grazie alla disponibilità della dirigente Letizia Cavallini». Insomma, un’abbinata all’insegna dell’eccellenza, in cucina e in concessionaria.

La cucina è la metafora perfetta della gestione aziendale, un ambiente in cui i partecipanti hanno potuto sperimentare la cura del dettaglio, la capacità di gestire le risorse disponibili, le abilità comunicative e la gestione degli imprevisti; competenze chiave fra i fornelli come in ogni ambito professionale. Guidati da alcuni docenti Marchi, Marcon ed Ingletto, presenti anche alcuni studenti chef, i dipendenti della Carraro si sono cimentati nella preparazione di piatti con prodotti del territorio, dal risotto alla faraona, per finire con i dolci. Al termine dell’esperienza di formazione motivazionale, si sono ritrovati tutti a tavola per consumare le pietanze preparate e confrontarsi sull’esperienza svolta alla presenza anche di studenti di sala e vendita guidati dalla prof.ssa Zanin.