CartaCarbone 2021: l'ottava edizione sarà dedicata ai paesaggi

Di fronte alla parola paesaggio l’essere umano accoglie un invito. Un implicito invito a scegliere la prospettiva da cui vedere. Lo sguardo si allarga spinto dal peso specifico del vissuto.

"CartaCarbone autobiografia & dintorni" per la sua ottava edizione sceglie questo tema, così pregnante, ricco di stimoli e profondamente sentito, attorno al quale si producono trasformazioni costanti, proporzionalmente visibili, che mettono sullo stesso piano, come in uno scatto fotografico, spazio, tempo e psiche. Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre, CartaCarbone offrirà cornici su cui dipingere prospettive, finestre aperte su giardini e scorci di parole e segni, in un gioco di sguardi reciproci, attingendo dall’arte che da sempre rappresenta il paesaggio e cerca di interpretarne la sintassi. Lo spazio fisico e mentale del paesaggio incrocia per noi una corrispondenza imperdibile. A dieci anni dalla scomparsa di Andrea Zanzotto, e a 100 anni dalla sua nascita, la scelta del festival trevigiano appare quanto mai significativa. Zanzotto è il poeta di un paesaggio che si fa lingua, un ponte della psiche incarnato nel territorio. L’inarrivabile pirotecnica verbale della poesia di Zanzotto, fatta di onomatopee, crasi e allitterazioni vorticose, distilla vitalmente il suo nocciolo di sofferenza, l’entusiasmo momentaneo che trasforma una vita in parole e le parole in note musicali dove l’amore per il paesaggio, accoglienza dell’umano fare, si esplica in tutta la sua dedizione. Benché sia stato più volte candidato al Nobel, la figura di Andrea Zanzotto ha saputo mantenersi lontana da ogni formalità mondana, coltivando umilmente quella fede nella poesia che ha alimentato la sua “accesa forza psichica”, per dirla con Fellini nella lettera all’amico poeta che introduce Filò, uno dei suoi libri più amati. Una tensione creativa incessante quella di Zanzotto, a cui CartaCarbone unitamente a Fondazione Cassamarca dedica integralmente la sezione poesia dell’ottava edizione del festival.

Il festival si inserisce all’interno di un ricco e articolato programma di manifestazioni che, dalla primavera alla fine dell’annata centenaria (ma con seguiti già previsti per quella seguente), ricorderanno la figura di Andrea Zanzotto. Un poeta per tutti e per nessuno, che significativamente sarà celebrato tanto dalle Università e dalle maggiori istituzioni culturali europee (come l’Università di Oxford, l’Istituto italiano di cultura e la Maison de la poésie di Parigi, la Fondazione Querini-Stampalia a Venezia e l’Accademia di Francia a Roma) che dai principali festival letterari del nostro Paese. In particolare l’appuntamento di Treviso seguirà il grande convegno internazionale Zanzotto, un secolo. Da Pieve di Soligo al mondo, che dall’8 al 10 ottobre riunirà nella Heimat natale più di settanta suoi studiosi sodali e ammiratori provenienti da tutto il mondo: e che cercherà di affrontare un’opera infinitamente ricca come quella di Zanzotto nei suoi legami fra storia e geografia, fra scrittura letteraria e altri segni, fra tradizione e avvenire: dalla piccola patria al macrocosmo.

Il concorso

CartaCarbone annuncia il concorso che si muoverà oltre il confine letterario, in collaborazione con "Rem - Ricerca Esperienza e Memoria di Adria", e la mater di CartaCarbone, "Nina Vola". “Paesaggio/Passaggio” intende avvicinare le persone al tema del paesaggio, inteso come luogo di appartenenza e come luogo di passaggio fisico e interiore, attraverso le espressioni del racconto, della poesia e della fotografia, forme che permettono l’esplorazione di luoghi ambienti territori, nella loro valenza, fonte di nuovi significati per l’interpretazione della realtà. Non vi è alcun limite nella scelta e descrizione dello scenario geografico e ambientale: potranno essere rappresentati, descritti o anche solo citati paesaggi locali, su scala europea o globale, nei loro aspetti fisici (naturali o antropizzati), artificiali o come luoghi dell’anima. Tutte le opere dovranno essere inviate tramite posta elettronica entro il 30 giugno 2021 alla casella concorsi@cartacarbonefestival.it, indicando le generalità complete e la sezione prescelta come indicato nel bando che troverete nel sito: cartacarbonefestival.it.