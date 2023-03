A Casa Marani arrivano i bambini delle arti marziali

Saranno le arti marziali le protagoniste del terzo appuntamento di “Marani fa WOW!”. Domenica 2 aprile alle 10 nel centro di servizi per anziani di via Fratelli Rosselli a Villorba sono attesi i bambini e le bambine dell’associazione sportiva villorbese Kwang Gae Tho Wang, pronti a emozionare gli ospiti della struttura e i loro familiari con esibizioni di taekwondo, ormai nota arte marziale coreana. L’iniziativa, che proseguirà fino a fine maggio, è patrocinata dal Comune di Villorba.

L’associazione Kwang Gae Tho Wang nasce a Villorba nel 2006 ed è una realtà ormai ben consolidata e conosciuta. A dirigerla è il maestro Andrea Cendron, VII dan e punto di riferimento per tanti bambini e adulti del territorio. Agli ospiti di Casa Marani e dei loro familiari gli atleti porteranno non solo i movimenti ma anche l’arte e il credo di questa disciplina orientale. Lo scopo dell’iniziativa “Marani fa WOW!” infatti è quello di creare momenti conoscenza ma anche di condivisione intergenerazionale, sottolineando al contempo l’importanza dell’attività fisica ma anche del benessere emotivo, dell’autostima, della capacità di fare squadra e del rispetto reciproco. Anche per questo il progetto è stato sposato con convinzione dall’amministrazione comunale di Villorba, che ha visto il sindaco, Francesco Soligo, e l’assessore ai Rapporti con le Associazioni e Società sportive, Egidio Barbon, presenziare al primo incontro.

Tra aprile e maggio l’iniziativa mette in calendario altri tre appuntamenti: sabato 15 aprile alle 15.30 con la Ardor di Cristina Gerlin che proporrà esibizioni di ginnastica ritmica, domenica 16 aprile alle 10 ci sarà la Studio Karate Ju Jitsu 2002 di Sergio Collodet con i suoi karateki e judoki e infine domenica 28 maggio alle 15.30 gran finale con la Angel Dance di Sonia Marotto e i suoi ballerini di danza classica, moderna, acrobatica, hip hop, break dance e caraibica.