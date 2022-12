A Casa Marani gli auguri di buon Natale con i sindaci

Il Natale è già arrivato nelle tre sedi di Casa Marani, l’IPAB seconda nella Marca per numero di assistiti e presente nei Comuni di Villorba, Paese e Povegliano. In questi giorni per gli ospiti di ciascuna sede è stata organizzata una festa con tanto di brindisi e taglio del panettone per inaugurare il periodo festivo insieme ai parenti, alla dirigenza e al personale.

Ad aprire le danze la sede di Povegliano lo scorso 15 dicembre, con il salone allestito di tutto punto a festa e una grande partecipazione da parte di ospiti e familiari, mentre lunedì 19 è venuto il turno di Villorba, con il saluto speciale di Maria Severin, educatrice che dopo ben 28 anni di servizio a Casa Marani andrà in pensione a fine mese. Contestualmente il vicesindaco del Comune di Villorba, Giacinto Bonan, con l’Assessore allo Sport, Egidio Barbon, hanno portato gli auguri dell’Amministrazione Comunale a ospiti e familiari ma anche al personale e alla dirigenza della struttura. La Presidente Daniela Zambon e il Direttore Marco Giacon non hanno mancato nemmeno l’appuntamento di oggi, martedì 20 dicembre, nella sede di Paese: alla festa ha presenziato anche la sindaca del Comune di Paese, Katia Uberti, che ha condiviso con ospiti e famigliari gli auguri da parte della sua Amministrazione. Per l'occasione è stato inoltre organizzato il Presepe vivente grazie alla preziosa collaborazione del personale e dei volontari dell'Associazione San Martino, presenza costante, gentile e di grande supporto a Casa Marani. Gli abiti dei figuranti erano stati realizzati qualche anno fa dalla volontaria Raffaela, che con pazienza ed entusiasmo si era fatta carico non solo di trovare le stoffe adatte ma anche di confezionarli con il supporto delle altre volontarie. La rappresentazione del Presepe è stata presentata attraverso una sfilata con l'accompagnamento musicale degli Zampognari capitanati dal signor Angelo del gruppo Le Baghe della Zosagna.