Fkdesign si conferma tra le migliori agenzie di brand identity in Italia

Un secondo posto nella Sezione Corporate Identity al concorso nazionale Mediastars 2024, ben oltre 500 i progetti presentati da tutta Italia, per il rebranding di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Mediastars, giunto alla sua XXVIII edizione, è una delle manifestazioni di riferimento nell’ambito creativo-pubblicitario che in questa edizione ha coinvolto in gara 580 lavori e oltre 100 agenzie valutati da 200 esperti in giuria. La giuria della ventottesima edizione del Premio Mediastars si è avvalsa, quest’anno, delle valutazioni operate da 202 professionisti e da oltre 46mila mail di votazione. A Milano presso l’Auditorium San Fedele si sono tenute le premiazioni. Il mondo è in costante cambiamento. I mercati sono sempre più globalizzati, tecnologie innovative prendono piede. Questo si traduce in nuove sfide per le imprese, soprattutto per quelle più piccole. Da oltre mezzo secolo Confartigianato Imprese Marca Trevigiana rappresenta un’associazione di categoria provinciale, suddivisa territorialmente in sette mandamenti, con lo scopo di essere partner strategico per le imprese artigiane.

«L’obiettivo è stato quello di creare un posizionamento di marca e una comunicazione più sinergica in ottica di sistema che rivitalizzasse e valorizzasse la dinamicità dell’associazione ed il continuo orientamento verso il futuro - dichiara Federico Frasson, managing director di Fkdesign – il tutto tradotto con il nuovo messaggio ‘Attiviamo insieme il futuro’. Abbiamo ideato una nuova identità di marca basata su un brand pattern sempre in movimento, che è stato il punto di partenza di una tipografia totalmente personalizzata declinata in alfabeto, numeri, simbologie: un nuovo linguaggio istituzionale creato in ottica di continuità con l’associazione ma che ne rinnova la dinamicità con un “sapore” più digitale e dinamico».

«L’associazione di categoria che rappresento a livello provinciale – dichiara Oscar Bernardi, Presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - sta facendo dei grandi passi in avanti con nuovi servizi, sempre più all’avanguardia, per essere al passo con il mercato ma soprattutto per essere partner strategico dei propri associati. Abbiamo affidato all’agenzia Fkdesign lo studio di una nuova immagine che traducesse il nostro obiettivo: essere un sistema sinergico sul territorio, preparato e con una grande competenza ma che ha saputo e sta facendo una grande evoluzione verso le nuove opportunità di mercato».

«Ringrazio il presidente Bernardi – dichiara Federico Frasson, managing director di Fkdesign – per la fiducia e per aver condiviso con noi un percorso che si è sviluppato nel tempo, riuscendo a trasmettere un nuovo approccio. Ringrazio tutto lo staff della mia agenzia perché questa occasione è una conferma che il tanto lavoro di squadra riesce a guardare avanti sviluppando idee e creatività sempre basate su strategie concrete, partendo da analisi di scenario, questo il nostro metodo».

In totale sono un secondo posto e 6 i riconoscimenti ritirati ieri sera a Milano e precisamente:

Sezione Corporate: per il rebranding Confartigianato Imprese Marca Trevigiana a cura di Alberto Cancian e Valentina Bortolato - premio 2° classificato e 2 menzioni: Special Star per il Graphic Design, Special Star per l’art direction.

Sezione Promotions per il Progetto “Semplice con Eclisse” per il cliente Eclisse, 2 menzioni: Special Star per il Copy Strategy, Special Star per la direzione Creativa. Una campagna che mette in scena in chiave ironica le situazioni talvolta surreali che accadono quando si tratta di scegliere o installare porte a scomparsa. Un progetto multicanale basato su tre creatività dalla forte immedesimazione, protagoniste di una campagna digital con l’obiettivo di aumentare la notorietà della marca e rafforzare la brand purpose unendo innovazione e semplicità. L’attività è approdata anche sulle principali riviste nazionali del settore e presso i rivenditori con materiali POP dedicati.

Sezione Promotions per il progetto “Gessetti Sorprendi la tua mente”, Special Star per l’Art Direction, cliente Fietta Spa. È una campagna multicanale che aumenta la notorietà e la conversione all’acquisto del prodotto GESSETTI del marchio Dolce Idea. Una nuova campagna digital, sviluppata sui social e su Youtube, attraverso uno spot e un quiz associato a risposta multipla che permette al pubblico di interagire e aggiudicarsi uno sconto da utilizzare nello shop online. Celebri personaggi inseriti come testimonial: Galileo Galilei, Amadeus Mozart e Leonardo Da Vinci.