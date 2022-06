Sottosopra 2022 da record: oltre 10mila persone nel weekend a Castelfranco

Sottosopra è tornato ad animare il centro di Castelfranco Veneto sabato 4 giugno ed è stato un successo. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale sottosopra, con il sostegno del Comune di Castelfranco e diversi partner locali, ha visto la partecipazione di oltre 10 mila persone durante tutta la giornata. Il festival si è svolto nello spazio dei giardini sud-ovest del Castello. Dopo due anni di assenza forzata “l’evento è sicuramente riuscito e siamo molto contenti di questo”, fanno sapere gli organizzatori, soddisfatti dell’affluenza ma soprattutto di avere contribuito a rigenerare e rendere vivo “uno spazio finora poco conosciuto" della città.

L'evento

La giornata si è aperta alle ore 11 con l'inaugurazione di “Secondo Natura”, mostra del fotografo e artista Fontanesi, organizzata da Omne - Osservatorio Mobile Nord Est con TEDxCastelfrancoVeneto, alla presenza dei curatori Massimo Sordi e Stefania Rössl, e alcuni assessori. Le otto fotografie installate saranno sostituite tre volte nel corso dell’estate e rimarranno esposte fino al 18 settembre. Molto apprezzata e partecipata è stata poi la “piccola festa” dei vini naturali, “Naturalmente Sottosopra”, una grande novità per Castelfranco. Soddisfatti dell’interesse generato le quindici cantine presenti, che oltre a presentare e far assaggiare i loro vini, hanno condiviso le proprie storie di produttori vinicoli indipendenti.

L’evento è proseguito nel pomeriggio, all’ombra delle mura, con i talk su ambientalismo ed ecologia dell’attivista green Giorgia Pagliuca e di Giovanni Mori, portavoce nazionale dei Fridays For Future. Dopo il tramonto, la chitarra di Adriano Viterbini e il racconto di Nicolas Ballario hanno incantato i presenti con il loro spettacolo Just Kids. Mentre i kayak e il gommone del centro sportivo Onda Selvaggia continuavano a trasportare persone lungo le fosse del Castello, l’evento è andato verso la conclusione con le esibizioni dei musicisti e produttori Bruno Belissimo e Go Dugong che hanno fatto ballare le migliaia di persone presenti, insieme al dj set di Massimo Santi.

I commenti

«Come direttore artistico posso dire che abbiamo sovvertito una collettività assopita dopo due anni di pandemia - esordisce Daniele Costa -. La cosa più bella è stata vedere questa onda di ragazzi che si sono sentiti parte di un unico vibrante progetto. Questa realtà sabato è diventata ancora più viva e reale». Secondo Costa il grande afflusso è stato dovuto anche all’interesse per quello che stava succedendo «in una bellissima area di Castelfranco altrimenti sempre chiusa».

Una delle immagini più belle per Andrea Brunello, tra i fondatori di Sottosopra e membro del direttivo dell'associazione, «è stata vedere la gente vivere a pieno lo spazio dell'evento, sedendosi anche sulle rive delle fosse e sui pendii sotto le mura del Castello. In molti poi, ci hanno detto che non erano mai stati in questo luogo di Castelfranco, pur vivendo qui da 60 anni. Questo ci ha fatto molto piacere» testimonia Brunello.

«Per la quarta volta abbiamo dimostrato che, volendolo, è possibile mettere sottosopra qualunque cosa: un’idea, un punto di vista o semplicemente un luogo, con la qualità che ormai ci contraddistingue - afferma Matteo Mazzocca, presidente dell’Associazione culturale Sottosopra -. Ci tengo poi a ringraziare la squadra di Sottosopra, composta quest’anno da 60 volontari, oltre a TEDxCastelfrancoVeneto con cui la collaborazione si è dimostrata già proficua anche se solo all’inizio» ha aggiunto.

D'accordo Andrea Murarotto, che per Sottosopra ha coordinato i volontari. «Se dovessi raccontare cos'è Sottosopra - spiega - direi che è un'identità plurale e dinamica fatta di persone, negoziata attraverso le differenze di chi la vive, che porta avanti la voglia di diffondere una cittadinanza aperta, orizzontale e una cultura di coappartenenza con la comunità e l'ambiente circostante».

Lorenzo Zurlo, consigliere comunale a Castelfranco e tra gli organizzatori dell’evento, loda il rinnovato rapporto con il Comune: «Dopo le passate edizioni l’amministrazione ha imparato a conoscerci e ci ha permesso di fare anche questo evento. Un ringraziamento particolare va agli uffici tecnici che ci hanno assistito negli allestimenti, alle associazioni castellane storiche per il sostegno». Per Brunello, archiviata questa bella giornata «c'è ancora molto da fare per cambiare il punto di vista sia a Castelfranco che, più in grande, sui temi della tutela ambientale, ma noi siamo decisi a continuare questo percorso». Il prossimo appuntamento è per settembre, quando lo stesso spazio dei giardini, ospiterà un evento in collaborazione con TEDxCastelfrancoVeneto.