Al via le visite guidate al centro storico di Castelfranco Veneto

Il Comune/Assessorato al Turismo in collaborazione con UNPLI Treviso, propone da sabato 1 agosto 2020, un programma di visite guidate gratuite che porterà il visitatore alla scoperta dei luoghi e dei personaggi che hanno fatto la storia della Città. Il progetto – intitolato: #VisitCastelfrancoVeneto - ha lo scopo di valorizzare il territorio e, specialmente in questo momento, invitare i turisti a passare del tempo nella nostra città in sicurezza, grazie a delle visite guidate tenute da guide turistiche abilitate.

Per questa prima edizione – che, dato il particolare periodo che stiamo vivendo, non possiamo che considerare sperimentale – è previsto un appuntamento che si ripeterà mensilmente il terzo sabato pomeriggio di ogni mese, a partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT, seguendo le direttive igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa anti-covid. Sono programmati due percorsi, il primo focalizzato sui luoghi rilevanti del centro storico e sui personaggi che vi hanno lasciato un indelebile segno, il secondo a vocazione marcatamente naturalistica che porterà i visitatori alla scoperta del Sentiero degli Ezzelini e delle sue bellezze.

Ai partecipanti all’iniziativa verrà data la possibilità di accedere al Museo Casa Giorgione con ingresso ridotto. Poiché si tratta delle prime visite guidate, si ritiene opportuno offrire la visita guidata con il medesimo tema legato al centro storico, più generale. Così facendo si darebbe più possibilità alle persone di partecipare, riscoprendo il centro storico ed evitando temi più specifici (da tenere per le visite dei prossimi mesi).

DUE ARTISTI E UNA CITTÀ: LA CASTELFRANCO DI GIORGIONE E FRANCESCO MARIA PRETI CASTELFRANCO NELLA STORIA

Data: 1 e 22 agosto 2020

Ora: 17.00

Durata: 1,5 ore

Punto di partenza: Ufficio IAT c/o Museo Casa Giorgione

Punto di arrivo: Ufficio IAT c/o Museo Casa Giorgione

nr 1 Guida Turistica Abilitata



NATURA E STORIA, DAL CASTELLO AI SENTIERI DEGLI EZZELINI

Data: 19 settembre 2020

Ora: 17.00

Durata: 1,5 ore

Punto di partenza: Ufficio IAT c/o Museo Casa Giorgione

Punto di arrivo: Ufficio IAT c/o Museo Casa Giorgione

nr 1 Guida escursionistica naturalistica

Per tutte le visite---------------

Gruppo: max 15 persone (Allegato 1 all'Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020; specifica dell’Assessorato al Turismo della Regione del Veneto: con “piccoli gruppi” si intende massimo 15 persone)

Prenotazione: obbligatoria - via telefono o email, c/o Ufficio IAT



Disposizioni per la partecipazione (in ottemperanza all’Allegato 1 all’Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020):

> a cura degli operatori dell’Ufficio IAT: registrazione dei contatti dei partecipanti (per prenotazione nel caso di famiglie/gruppetti); i dati saranno conservati per 14 giorni prima di essere distrutti (diritto all’oblio), a meno che i partecipanti non decidano di lasciare i propri contatti anche per eventuali newsletter; illustrazione delle misure di Contenimento Anti Covid-19;

> a cura della guida: obbligo dell’uso della mascherina; vigilanza sul gruppo con particolare attenzione alle misure Anti Covid-19; mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 metro; frequente igienizzazione delle mani;

> partecipanti: obbligo dell’uso della mascherina; mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 metro; frequente igienizzazione delle mani.