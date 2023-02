Cinema, si cercano comparse per il nuovo film con Abatantuono, Forest e Frassica

Comparse e figuranti di tutte le età (bambini, ragazzi, adulti e Over 70) per il film "Improvvisamente a Natale mi sposo", prodotto da Notorious Pictures con un cast di primissimo livello: Diego Abatantuono, Nino Frassica, Elio, Mago Forest, Violante Placido e Carol Alt. Le riprese inizieranno a San Vito di Cadore mercoledì 8 marzo e andranno avanti fino al 15 aprile. Per la prestazione come comparsa è prevista una retribuzione giornaliera.

Le date dei casting

I casting si terranno nel fine settimana dal 24 al 26 febbraio in cinque sedi diverse: Vittorio Veneto, Treviso, Feltre, San Vito di Cadore, Belluno. Per le tre giornate i casting avranno luogo in due location contemporaneamente. Il consiglio per chi volesse partecipare è quello di individuare la location più vicina alla propria residenza.

Venerdì 24 febbraio

Vittorio Veneto, presso “Fab Lab” Via A. Manzoni, 28.

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

Feltre (BL), presso "Dolomiti Hub" - Via Monte Vallorca, 7, Zona Industriale.

Orari: dalle 14:30 alle 18.

Orari: dalle 14:30 alle 18.

Sabato 25 febbraio

Vittorio Veneto, presso “Fab Lab” Via A. Manzoni, 28.

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

San Vito di Cadore (BL), presso "Marcora Hotel" - Via Roma, 28.

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

Domenica 26 febbraio

Treviso, luogo da definirsi.

Orari: dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 18.

Belluno, presso "Spazio Culturale Casa Rossa" in Viale Roma, 871.

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

Per partecipare al casting è necessario compilare un breve modulo di iscrizione al seguente link.