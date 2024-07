Maria Capovilla festeggia 101 anni alla Casa di Soggiorno Prealpina

Un traguardo strepitoso per Maria Capovilla, ospite della Casa di Soggiorno Prealpina di Cavaso del Tomba, struttura facente parte del “Gruppo Prealpina - Residenze per Anziani”. Nata a Loria il 4 luglio 1923, fin da bambina Maria è sempre stata di carattere riservato, buona e rispettosa con tutti, con un animo molto sensibile. Durante la giovinezza ha aiutato in Parrocchia come catechista e nei gruppi dell’Azione Cattolica. Per lungo tempo, con grande amore e dedizione, si è presa cura dei suoi adorati genitori Eugenia ed Egidio, giorno e notte, anche nei momenti più difficili. Maria è tuttora molto legata alla sua famiglia, alle sorelle Rita, Jolanda e Lina e ai fratelli Erino e Don Giulio.

Maria spegne oggi 101 candeline circondata dai suoi parenti, fratelli, sorelle e nipoti, e con amici, operatori e personale della Casa di Soggiorno Prealpina, struttura facente parte del “Gruppo Prealpina – Residenze per Anziani” di Cavaso del Tomba, dove risiede da alcuni anni. «Con la sua stessa fiducia e ottimismo vogliamo ringraziare Maria per i suoi sorrisi, augurandole un felice compleanno – dice l'Amministratore Delegato del “Gruppo Prealpina – Residenze per Anziani”, avv. Giuseppe Franceschetto – Maria è una persona straordinaria, molto disponibile e sempre attenta ai bisogni altrui. Per tutti noi è un punto di riferimento, una donna innamorata della vita, della compagnia, sempre di buon umore e di spirito conviviale. Un esempio di come si possa essere positivi e solari tutti i giorni della nostra vita».