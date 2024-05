Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Proprio ieri, durante il La Salle Day, la festa del Fondatore della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane San Giovanni Battista De La Salle, è stato annunciato il Centenario degli Istituti Filippin, le cui celebrazioni avranno inizio dal mese di settembre. In questi stessi giorni cento anni fa, Mons. Erminio Filippin lascia i suoi incarichi a Pisa e di rientra a Paderno del Grappa, animato dal desiderio di avviare l’opera educativa che da tempo sognava. Così, a settembre del 1924, inizia il primo anno scolastico della lunga storia degli Istituti Filippin e con esso comincia anche il percorso che porterà ad edificare il La Salle Campus. Mons. Filippin incontrerà i Fratelli e darà vita a quello che Guido Piovene ricorderà in “Viaggio in Italia” come luogo di modernità riformista. Con l’occasione è stato presentato anche il logo del centenario che accompagnerà e contraddistinguerà i festeggiamenti per i 100 anni dell’Istituto, a partire dal mese di settembre 2024. «Il prossimo anno scolastico non sarà per noi solo un anno di memoria, sarà motivo per dare nuova linfa all’opera educativa e per iniziare il cammino dei nostri secondi cent’anni. – dichiara il Direttore Sileno Rampado - Inizieremo questo percorso con l’organizzazione del 1° meeting dei Docenti e degli Educatori Lasalliani, che si svolgerà ad agosto e che vedrà coinvolte tutte le realtà lasalliane chiamate a individuare insieme l’orizzonte pedagogico ed educativo del futuro delle scuole dei Fratelli in Italia. Apriremo, poi, ufficialmente i festeggiamenti il 20 settembre con l’assegnazione del Premio Montegrappa al Prof. Francesco Profumo, ex presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 2011 al 2013, e attuale rettore di OPIT – Open Institute of Technology. Il calendario completo delle iniziative sarà presentato con l’avvio del prossimo anno scolastico. A nome di tutta la Comunità Educante ringrazio famiglie e allievi per la presenza e la fiducia riposta nel nostro Istituto e mi auguro di poter festeggiare insieme questo importante traguardo che giunge in coincidenza del Giubileo del 2025».