È scattato il conto alla rovescia per la Centomiglia sulla strada del Conegliano Valdobbiadene

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Settanta equipaggi provenienti dall’ Italia e dall’estero. Centosessanta chilometri in due giorni e diverse visite nelle cantine tra le più rinomate della zona. Sono i numeri della 18^ edizione della Centomiglia sulla Strada del Conegliano Valdobbiadene, manifestazione turistico-sportiva riservata alle auto d’epoca, in programma venerdì 6 e sabato 7 ottobre prossimi. Con l’inizio dell’autunno ecco tornare la prestigiosa kermesse organizzata dalla Associazione Strada del Prosecco in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e con il Club Serenissima Storico. Nata per celebrare e rievocare l’anniversario della nascita della Strada del Prosecco - avvenuta nel 1966 -, la più antica strada del vino d’Italia, la Centomiglia è oggi la corsa per eccellenza per auto storiche che attraversa uno degli scenari più suggestivi d’Italia, le Colline di Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità dal 2019. La kermesse, non a caso, è presa ogni anno d’assalto dagli appassionati, tanto che gli organizzatori sono costretti a chiudere sempre in anticipo le iscrizioni. Gli equipaggi provengono dal Nord Italia, da Austria, Germania, Lussemburgo e Repubblica Ceca. Tra le auto in passerella figurano in questa edizione autentici gioielli della meccanica a partire dagli anni Venti con folte rappresentanze degli anni Sessanta. Un appuntamento amato anche dal pubblico locale che attende il passaggio delle auto lungo il loro tragitto e che si attarda ad ammirarne le linee sinuose nei punti di raduno e sosta: “Tra il calore del pubblico e l’entusiasmo dei partecipanti - spiega Isidoro Rebuli, presidente della Strada -, la Centomiglia 2023 si ripropone nel solco del tradizionale spirito che l’ha ideata; un’esperienza che vede splendide auto, pezzi unici di arte e design, in movimento lungo un percorso affascinante. Un tour tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco, che farà conoscere ed apprezzare l’enogastronomia e l’arte locale. Quest’anno abbiamo inserito una visita al ‘Ruralia’ di Cison di Valmarino, il museo delle memorie e tradizioni della vita contadina. Un’occasione in più per gli equipaggi della Centomiglia di approfondire le nostre radici storiche e culturali”. “Siamo sempre onorati di sostenere la Centomiglia, la corsa di auto storiche, che si dirama attraverso la prima arteria enologica italiana. Un’eccellenza nell’eccellenza!” dichiara la Presidente del Consorzio, Elvira Bortolomiol, che continua: “Il tracciato toccherà non solo i nostri vigneti, ma anche punti di rilievo storico-artistico che valorizzano il nostro intero territorio. La corsa sarà ancora più piacevole e ricca di sorprese alla scoperta della nostra comunità, dei nostri produttori che sono artefici di cultura profonda, tramandata da generazione a generazione, quella del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.” Il programma prevede, come da tradizione, due giorni intensi su un percorso che partendo da Follina e attraversando Combai e Farra di Soligo giungerà a Pieve di Soligo per fermarsi infine a Susegana. Nella giornata di sabato, due tappe, entrambe con partenza da piazza Valdobbiadene: la prima si snoderà lungo la dorsale collinare che comprende Campea, Pedeguarda, Refrontolo; la seconda si inoltrerà fino a Cison di Valmarino, Tarzo, San Pietro di Feletto e Conegliano, dove gli equipaggi saranno accolti dall’esibizione di tamburi e sbandieratori della Dama Castellana. Come vuole una collaudata tradizione, sono previste soste in diverse cantine della zona che consegneranno ai partecipanti una bottiglia dei pregiati vini DOCG. I piloti che partecipano alla Centomiglia gareggiano in fair play, anche se sono in palio gigantesche bottiglie di “bollicine” per chi primeggia nelle prove cronometriche di abilità. Per questa 18^ edizione un gran numero di marchi storici percorreranno la Strada del Vino: Alfa Romeo, Austin Healey, BMW, Borgward, Bugatti, Citroen, Ferrari, Fiat, Healey Silverstone, Iso Rivolta, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Lotus, MG, Saab, Skoda, Maserati, Mercedes Benz, Peugeot, Porsche, Triumph, Volkswagen, Volvo. Pochi piaceri eguagliano il viaggio. Se poi si ha la fortuna di viaggiare a bordo di un’automobile storica, solcando la più antica strada del vino del Belpaese e godendo di paesaggi unici, la fatica dà forma al divertimento e la passione si trasforma in stile di vita. La manifestazione gode del patrocinio di Regione del Veneto, Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Comuni di Cison di Valmarino, Conegliano, Follina e Valdobbiadene. Per conoscere programma, percorso ed elenco partecipanti, visita la sezione dedicata nel sito www.coneglianovaldobbiadene.it.