Centri Estivi 2023 tra educazione e divertimento per oltre 200 giovanissimi

“Ci sono anch’io – Il futuro che vorrei” è il titolo del percorso di animazione che hanno vissuto i 209 bambine e bambini, ragazze e ragazzi dei Centri Estivi 2023. Un percorso che li ha portati a costruire un vero e proprio villaggio della collaborazione. Davvero tante le famiglie che si sono fidate del progetto educativo proposto dall’Amministrazione comunale e hanno affidato i figli alle cure degli educatori della cooperativa sociale Itaca, che ha gestito le attività, e dei giovani animatori che li hanno affiancati. I NUMERI. 85 gli iscritti al centro della scuola dell'infanzia di Sernaglia, dai 2 ai 7 anni; 57 all'infanzia di Falzè , dai 2 a 8 anni; 67 alla scuola primaria di Sernaglia, da 8 a 14 anni e 11 gli animatori frequentanti le scuole superiori che si sono resi disponibili nell’ attività di volontariato. LE ATTIVITÀ. Gentilezza, rispetto, pace, coraggio e partecipazione sono stati i temi sui quali sono state realizzate le tante attività educative e ricreative. Tante e arricchenti sia dal punto di vista educativo che relazionale le uscite che sono state proposte: al Fenice Green Energy park di Padova dove i bambini dalla scuola dell’infanzia alla 2^ primaria si sono cimentati in attività mirate alla sostenibilità ambientale ed energetica quali l’orto bioattivo, l’apicoltura, il riciclo della plastica; la passeggiata nei Palù e le attività al parco Pedrè gestite in collaborazione con l’associazione “Amici della solidarietà di Montebelluna” e che hanno riguardato la raccolta degli sprechi alimentari; per i bambini della scuola dell’infanzia, la visita all’azienda agricola Biancaluna. I bambini hanno partecipato a laboratori esperienziali fuori dal contesto educativo quotidiano, che arricchiscono il bagaglio di esperienze e relazioni. È stato comunque garantito il servizio di custodia per coloro che non hanno partecipato alle uscite. I più grandi hanno fatto una passeggiata dalle sede del CEA MEP di Fontigo a Passo barca, tracciando un percorso e realizzando poi la segnaletica che sarà posizionata lungo il sentiero naturalistico. Hanno provato l’esperienza del rafting, visitato le grotte di Oliero con il museo speleologico. Per i più grandi le gite sono un modo per creare dei legami e senso di appartenenza ad un gruppo. Uscita finale è stata all’immaginario scientifico di Pordenone. EVENTO FINALE. L’ultimo giorno, il 28 luglio, il Sindaco Villanova ha consegnato gli attestati di partecipazione “per l’impegno, la creatività e lo spirito di collaborazione dimostrato” a ciascun bambino. Per la serata finale, l’Amministrazione comunale ha deciso di puntare ad una festa capace di coinvolgere famiglie, grandi e piccoli insieme, organizzando una Holi run colorata e divertente alla quale hanno preso parte 281 persone di cui 149 bambini, e poi un momento conviviale nella struttura della Pro Loco Sernaglia al quale hanno partecipato oltre 400 persone. «I Centri Estivi sono un’opportunità di divertimento e amicizia, hanno un’importante valenza umana, oltre che educativa» ha detto il sindaco Mirco Villanova che ha ringraziato «le famiglie che hanno riposto fiducia nell’Amministrazione comunale affidando i loro figli a educatori e animatori». Ha detto grazie anche a loro «figure preziose e insostituibili per la loro capacità di prendersi cura ed educare con entusiasmo e pazienza i nostri bambini. E alle associazioni sportive Asd Fontigo, Volley Piave, La Piave Volley, Atletica Sernaglia e Dance Point che hanno offerto a bambini e ragazzi l’occasione di fare nuove esperienze sportive; e al circolo il Pedre di Falzè per gli spazi messi a disposizione . Grazie a Giulia della Cooperativa Itaca che assieme all’Amministrazione ha saputo pensare e organizzare un centro estivo ricco di tante attività, nuove esperienze e sorprese. E grazie alla Pro loco che ci ha accolto nei propri spazi preparando una cena per stare tutti in compagnia».