Banca Prealpi SanBiagio: 250mila euro per sostenere Grest e centri estivi

Con la fine dell’anno scolastico si rinnova l’impegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale, per sostenere le famiglie con figli e la comunità attraverso il bando per l’assegnazione di contributi liberali per l’organizzazione di Grest e Centri Estivi (“EducaEstate 2024”). Un’iniziativa che ha visto, anno dopo anno, un riscontro crescente: dal 2021 ad oggi la cifra stanziata dalla Banca si avvicina infatti al milione di euro.

Il termine delle lezioni scolastiche, e dei relativi impegni, è un momento di grande cambiamento per gli studenti e le loro famiglie. Dopo mesi di studio e apprendimento, la pausa estiva comporta una diversa organizzazione del tempo. L’attuale composizione delle famiglie - con nuclei sempre più ridotti ed entrambi i genitori al lavoro – unita ad un minor supporto parentale, rappresentano delle oggettive difficoltà nella gestione dei figli durante il periodo estivo. Al fine di dare continuità ad un contesto in cui sia possibile socializzare con i propri coetanei, evitando abusi nell’uso di strumenti tecnologici, Banca Prealpi SanBiagio ha ideato il bando per Grest e Centri Estivi, in coerenza con i valori che la caratterizzano e l’impegno sociale che contraddistingue la propria attività.

“Oggi più che mai è necessario far convergere le energie e le risorse disponibili nelle comunità, in particolare con azioni volte a sostenere la crescita equilibrata delle giovani generazioni, prevenendo situazioni di isolamento e disagio di varia natura, oltre alla funzione insostituibile delle famiglie che sono chiamate a sempre maggiori sforzi”, ha dichiarato il Presidente Carlo Antiga.

Tra gli obiettivi che il bando intende perseguire, due in particolare rientrano tra quelli dell’Agenda 2030 dell’Onu: “Garantire un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti” (4); “Ridurre le disuguaglianze all’interno tra i Paesi”, promuovendo l’inclusione sociale, economica e politica di tutti (10).

Il plafond a disposizione per quest’anno è di 250mila euro, confermando la cifra stanziata nel 2023. I fondi sono a disposizione delle scuole paritarie, delle parrocchie e dei Comuni nei territori di competenza dell’Istituto (Treviso, Belluno, Venezia, Padova e Vicenza in Veneto; Pordenone e Udine in Friuli Venezia-Giulia).

Le risorse messe a disposizione per il bando sono frutto degli ottimi risultati di bilancio approvati nell’Assemblea di inizio maggio e del progetto di destinazione dell’utile a beneficenza, pari a 5,5 milioni di euro, che mette al primo posto il sostegno a progetti legati alle nuove generazioni e alla loro educazione.

Il Bando

Ogni ente potrà essere assegnatario di un unico contributo. Gli importi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento del plafond. Verrà data priorità alle domande presentate da organizzazioni già clienti di Banca Prealpi SanBiagio, ad eccezione degli enti pubblici. Gli importi saranno definiti tenendo conto del numero di iscritti e della durata delle attività valutate in numero di settimane di durata del Grest/Centro Estivo.

Le domande di contributo dovranno essere presentate in una delle 67 filiali della Banca. La domanda dovrà seguire le procedure ordinarie per la presentazione di assegnazione di contributi liberali, e dovrà contenere sia il numero di iscritti, sia la durata in settimane. Le domande dovranno pervenire alle filiali entro le 12.00 del 5 luglio 2024. Entro il 30 settembre 2024 gli assegnatari dei contributi dovranno presentare una rendicontazione delle attività svolte, oltre a foto e/o video se in possesso della liberatoria.