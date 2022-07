Cesare Bocci a Castelbrando: incontro con degustazione di vini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nell’ambito della manifestazione Sorsi d’autore, Castelbrando, a Cison di Valamarino, uno dei più grandi e antichi castelli d'Europa, nonché uno dei più raffinati esempi di riqualificazione del patrimonio storico-artistico italiano, ospiterà domenica 17 luglio alle 18.45 l’incontro con Cesare Bocci, attore e ideatore del programma televisivo “Viaggio nella grande bellezza”. In uno dei Borghi più Belli d’Italia, Cesare Bocci si racconterà al pubblico, una riflessione sulla sua poliedrica carriera che lo ha visto nei panni di amatissimi personaggi, tra questi: Mimì Augello, braccio destro de Il Commissario Montalbano, Paolo Borsellino nel docufilm Adesso tocca a me di Rai 1, il dr. Ceppi in Elisa di Rivombrosa. Ci sarà spazio anche per una riflessione su Bocci coautore, con la compagna Daniela Spada, di Pesce d’aprile (Speriling e Kupfer), il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più forte: un’esperienza di vita reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando all’improvviso il destino sconvolge la loro vita. Il libro è diventato anche uno spettacolo teatrale interpretato dallo stesso Bocci. Durante l’incontro è in programma una degustazione di vini dell’Azienda Tedeschi. Già alle 16.30 è possibile accedere al Castello e prendere parte a una degustazione di vini e Asiago DOP a cua di AIS Veneto, segue una visita guidata al Castello. Indicazioni per l’accesso: tramite ascensore funicolare (€1) dal parcheggio gratuito in Via Mascagni n° 10. Gli eventi di Sorsi d’autore proseguiranno in Villa Venier Contarini, a Mira, in provincia di Venezia, sede istituzionale dell'IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete, che farà da scenario all’incontro con il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, la giornalista Bianca Berlinguer, e lo storico dell’architettura e del paesaggio Amerigo Restucci. Sorsi d’autore è una manifestazione organizzata da Fondazione Aida con la Regione Veneto, l’Istituto Regionale Ville Venete e l’Associazione per le Ville Venete che coniugano degustazioni guidate di vini, incontri con personaggi della scena culturale italiana e visite agli edifici storici ospitanti. Sette dimore storiche di grande prestigio nelle province venete di Belluno, Verona, Venezia, Treviso, Rovigo, Padova. Quest’anno per i soci di AVV e per Gli Amici delle Ville Venete in possesso del Grand Pass sarà possibile usufruire di un benefit privilegiato: quello di avere un posto riservato tra le prime cinque file della platea di Sorsi d’Autore. INFO Info 0458001471. È possibile accedere agli eventi previo titolo di accesso disponibile sul sito www.fondazioneaida.it PREZZI Incontro delle 18.30: €4 Degustazione pomeridiana guidata: €12 Visita: €12,50