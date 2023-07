“Cesare per la stanza dell’ascolto”, al via la raccolta fondi

Cesare è un bimbo non vedente di 5 anni di Conegliano, con una malattia rara, la neurofibromatosi. Sua mamma, Valentina Mastroianni da sempre è impegnata in iniziative che hanno il merito di mobilitare l’opinione pubblica e il popolo del web su temi quali, tra gli altri, l’assistenza domiciliare pediatrica, il supporto psicologico alle famiglie. Ora Valentina, mamma di tre bambini, Alessandro, Teresa e Cesare, ha in mente un nuovo progetto e "Cesare per la stanza dell’ascolto” è la raccolta fondi lanciata su GoFundMe per insieme al Rotary Conegliano per sostenere questa iniziativa benefica:

«Parlando dei miei desideri per il futuro è nata una sinergia tra un mio progetto con uno già in atto grazie a Rotary Club Conegliano e l'amministrazione comunale di Conegliano. Da 4 anni una Psicologa, la Dottoressa Paola Mutussi, tutti i giovedì mattina offre delle sedute a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta presso una struttura del Rotary Club - spiega Valentina - Il sostegno psicologico è una parte molto importante per chi affronta "viaggi" come il nostro, ma chiunque prima o poi nella vita può averne bisogno di questo tipo di supporto e non sempre si hanno possibilità economiche».

La raccolta fondi "Cesare per la stanza dell’ascolto” resterà aperta fino al 31/12/2023, e il ricavato verrà destinato al potenziamento di questo servizio, ampliando sia il bacino di persone che potranno usufruirne che il numero delle sedute” conclude la mamma di Cesare. La solidarietà e l’interesse per il progetto non stanno mancando e in due giorni sono stati già raccolti oltre 3mila euro con oltre 100 donatori.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/cesare-per-la-stanza-dell-ascolto