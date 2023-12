Torna il presepe vivente inclusivo di Cessalto

Giunto alla sua sesta edizione si può ben dire che ormai il Presepe Vivente Inclusivo di Cessalto si è guadagnato un posto di primo piano nel panorama nazionale poiché alle rappresentazioni della Natività, forse uniche al mondo alle quali partecipano anche figuranti con disabilità, attirano nel piccolo paese in provincia di Treviso migliaia di spettatori. È un paese nel paese quella Betlemme di oltre duemila anni fa che viene ricostruita nel sagrato della Chiesa parrocchiale e che ogni anno si arricchisce di nuove postazioni ognuna delle quali rappresenta un'attività agricola o di allevamento, una bottega di commercio o di produzione, un luogo di culto o di costrizione prima di arrivare finalmente alla misera stalla dove nacque Gesù.

Ma non è un paesaggio inanimato, anzi, grazie ai numerosi figuranti i cui costumi sono curati nei minimi particolari, è un luogo popoloso e pieno di vita dove ognuno svolge il suo compito con una tale naturalezza da renderlo reale agli occhi del visitatore e farlo immergere in un'atmosfera capace di coinvolgere tutti i suoi sensi. Ogni anno c'è una postazione che richiama ad un particolare tema d'attualità che l'anno scorso era rappresentato dalla guerra attraverso l'interpretazione di una donna Ucraina nelle vesti di Maria mentre riceveva l'Annunciazione dall'Arcangelo Gabriele, mentre quest'anno si rivolge alla vita nelle carceri con una postazione ad essa dedicate, carceri che nella realtà attuale spesso sono oberate da problemi di sovraffollamento e vetustà e sulle quali l'intento è di far riflettere il visitatore anche sul valore del perdono e della riabilitazione.

A rendere possibile tutto ciò, oltre a Don Mauro Gazzelli, sono un gruppo di volontari dell'Organizzazione di Volontariato Il Melograno coadiuvati e coordinati nei minimi dettagli dalla direttrice artistica Loredana Dridani che, con la collaborazione del Circolo Culturale Noi e del Comune di Cessalto, lavorano da un anno all'altro e con l’esperienza delle precedenti edizioni alle spalle per manutenere, conservare, abbellire ed ingrandire il villaggio ospitante il Presepe Vivente.

Forse però la novità più grande è costituita, oltre che da un pubblico sempre più numeroso, anche dalla partecipazione sempre più rilevante della comunità cessaltina e di quelle contigue che ha permesso di arrivare a ben 120 figuranti fra cui intere famiglie e molti, anzi moltissimi bambini e ragazzi i quali hanno scelto di sacrificare alcuni pomeriggi allo shopping o rinunciare alle vacanze in montagna per rivivere il Natale secondo la tradizione cristiana. Ci ricorda Don Mauro Gazzelli oltre gli orari delle rappresentazioni che si terranno sabato 23 dicembre 2023 e sabato 6 gennaio 2024 dalle ore 17,30 alle ore 19,30 mentre sabato 30 dicembre 2023 dalle 16:00 ci sarà l'esibizione canora del Coro Revelation Gaspel Lab Project. Per informazioni scrivere a: info@ilmelogranoodv.org oppure telefonare (anche WhatsApp) al 349/1343530