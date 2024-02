Cittadinanzattiva Treviso e carcere: «Per conoscerlo, non basta leggere un libro o visitarlo qualche volta...»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È da tempo oramai, dopo averne maturato una discreta conoscenza, che mi sono convinto che il carcere è un luogo reticente e omertoso riguardo all’informazione. Questa è la principale ragione per cui non si riesce mai a capire come stanno davvero le cose e attribuire delle responsabilità. Questo sarebbe utile per decidere cose diverse da oggi. Per esempio, anche per affrontare, conoscendole sul serio, le continue diatribe, spesso violente, fra Polizia penitenziaria e detenuti. Queste sono in continuo aumento e sono piene di reticenza, che impedisce di conoscere la verità oggettiva. Su questa presunta "omertosità", la responsabilità credo dipenda dalla politica, senza distinzione di razza e colore politico. E' omertosa per due ragioni. Una strutturale. Si argomenta che non si può sapere tutto per ragioni di sicurezza. Questa diffidenza vale per tutti, operatori e dipendenti compresi. La seconda ragione, legata alla prima, dipende dall'esistenza concreta di un codice d’onore, non scritto, ma che vale sempre, di non far sapere quello che succede, anche perché questo racconto sarebbe inaccettabile e repellente. Quindi, la situazione ci porta al fatto che ognuno di noi sa quello che vede, ossia nulla, ma non vede mai il sistema nel suo complesso, anche provando a mettere insieme più informazioni. Soprattutto, si sa solo quello che si vuole, ciascuno a proprio modo, far sapere e raccontare. Ho già detto e mi ripeto che gli unici che sanno tante cose, anche se non tutte, sono i cappellani del carcere. Ed è per questo che sostengo con convinzione che occorra sentire loro per fare il punto, il più reale possibile della situazione. Non sarà l’assoluto, ma è il migliore possibile. Fatta questa fondamentale premessa, veniamo al chiacchiericcio di oggi. Due sono i temi che la stampa ripete, all'unisono. Quello dei suicidi (e le morti) in carcere e il problema del sovraffollamento. Le morti in carcere a fine 2023 sono state 157, di cui 69 per suicidi, 88 per altre cause. Si riporta e si dice che ci sono anche molti casi di autolesionismo, pure questi legati alla situazione di grave disagio. Di questa tragedia, si sa poco o nulla. Questo è uno dei dati più evidenti della cultura omertosa del carcere. Il secondo grosso problema è il sovraffollamento degli istituti carcerari. Antigone, un'importante associazione che si occupa delle persone in carcere, stima ci sia un sovraffollamento carcerario nella misura del 117%. I carcerati sono 60.637, secondo i dati ufficiali di fine gennaio 2024. In questo numero sono comprese, secondo dati del 2023, oltre 17mila persone detenute straniere. I posti disponibili nelle carceri ufficiali sono 51.347. In totale, quindi, ci sono oltre 9mila detenuti in più rispetto alla capienza dei posti. Questa situazione, quella del sovraffollamento, forse non voluta, viene usata come deterrente per dare ulteriore peso e valore repressivo al regime carcerario. Che già nelle intenzioni non ha nulla di rieducativo, nemmeno la parvenza. Oggettivamente, con questa situazione di carceri fatiscenti e sovraffollate, non si può fare nulla. Oltre a questo, come ha detto (ho denunciato) il direttore manca non solo il personale della Polizia giudiziaria, ma anche gli educatori e tutto il personale ausiliario necessario per fare attività rieducative. Inoltre, nelle carceri parlare dei diritti delle persone detenute è come bestemmiare in chiesa. Malgrado ci sia anche una direttiva dal roboante titolo: “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" (datata 5 dicembre 2012- www.giustizia.it/carta dei diritti e dei doveri dei detenuti). Insomma, il carcere - struttura e gestione - sono solo dei postacci, spesso al limite dell’indecenza, dove tutti stanno male, a cominciare dalle forze di Polizia giudiziaria e di tutte le persone che in questi luoghi collaborano, anche come volontari. Insistiamo su questo, per far capire che conviene a tutti. Che fare? Intanto, smettiamola con l'idea che non si può fare nulla perché non c'è un progetto di riforma. Questa non si può fare perché nessuno sa cosa metterci dentro, per ignoranza, nel non sapere le cose. Quindi si fa di necessità virtù, affrontando i problemi per quelli che sono. Intanto, vi è una situazione oggettiva di fondo. Il carcere è soprattutto privazione, non solo perdita della libertà personale. Privazione totale, anche nelle cose più semplici della vita di una persona. Questa realtà la descrive molto bene la dottoressa Cosima Buccoliero, direttore della Casa Circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno", nel suo libro: "Senza sbarre. Storia di un carcere aperto", Edizioni Einaudi/Lo Struzzo. Per prima cosa, dovremmo cominciare a ragionare sulle morti. Questa è una situazione aberrante, non accettabile per nessun motivo. Iniziamo facendo le autopsie e così capiamo cosa succede e perché avviene. Il suicidio è per tutti sempre difficile da decidere e mettere in atto. Ancora di più lo è per chi è in carcere, magari sotto stretto controllo. Ergo, come si dice, c'è qualcosa che non funziona nell'organizzazione interna del sistema carcerario. La mancanza di personale specifico è un serio problema, ma non tutti i detenuti sono a rischio uguale. Quindi, occorre organizzarsi, in questo caso per l'emergenza. Sul sovraffollamento occorre avere più coraggio ed usare in moltissimi casi le pene alternative. Esse non si snaturano e non perdono la loro efficacia, in quanto alternative. Rimangono pene, anche fuori dal carcere. Il problema, invece, non è risolvibile con nuove carceri. E' decisamente impensabile e impossibile costruire carceri nuove, ci vogliono anni, personale e soldi. Tutte cose che non ci sono e difficilmente si possono trovare. La riattivazione delle caserme. E' una bufala, una vera presa in giro. Inoltre, a pesare sulla situazione carceraria vi è un’ingerenza soffocante e paralizzante della burocrazia, che influisce nella determinazione e nella gestione delle regole, che sono fortemente irrispettose della dignità delle persone detenute, di tutte, anche di quelle che hanno, come si dice, debiti pesanti verso la società civile. La dignità dei detenuti, non si può annullare con nessuna pena. Essa è e resta un diritto essenziale, che nessuna pena può abolire. Oggi questa situazione, colpevolmente inadempiente, è da addebitare a tutta la classe politica, con pochissime eccezioni personali, per chi ha tentato di fare qualcosa. Ricordiamo e insistiamo nel dire che quello che si fa diventa utile per tutti, nessuno escluso. Giancarlo Brunello Segretario dell'assemblea territoriale di Cittadinanzattiva Treviso