Cittadinanzattiva Treviso: "La povertà non è più invisibile"

In questi ultimi tempi anche a Treviso e nel Veneto - che qualcuno, preso dal proprio ottimismo incontenibile, ha definito la "California italiana" - appaiono persone povere, loro malgrado e per disperazione, nelle piazze della città e anche in altri luoghi della provincia. A solo titolo di esempio, nei giorni scorsi e in alcune realtà qui vicine, una persona senza fissa dimora era sdraiata su un marciapiede di Piazza Vittoria; è intervenuta la Polizia municipale, che con professionalità e dedizione si è ben adoperata per darle una mano. Nella zona di Mogliano Veneto, in una tenda, in un giardino, da tempo sostano due fratelli. Sfrattati dalla loro casa e senza lavoro, si sono così aggiustati con la solidarietà. Alcuni segnalano inoltre saltuariamente delle persone, nel posteggio auto adiacente alla stazione ferroviaria. Anche a Treviso non molto tempo fa alcune persone sostavano nei parcheggi di Piazzale delle Istituzioni (ex Appiani) vicini a diverse strutture, tra le quali la Squadra mobile, la potente Associazione degli Industriali di Est Veneto ed alcuni uffici del Ministero delle Finanze. La Fio.PSD (la Federazione delle persone senza fissa dimora) ha rilevato che in Italia nel 2023 sono morte 415 persone senza fissa dimora, di cui 32 nella nostra regione Veneto. Sono il 16% in più rispetto all'anno precedente. In 215 comuni italiani, sempre nel 2023, c'è stato almeno un morto nel loro territorio. Insomma, sono tante le situazioni precarie, specie per la gestione della notte e del ricovero. Questo è il problema più grande e insoluto, mentre in qualche modo, alla domanda di vitto e di vestiario, c'è risposta. Come valore positivo, seppure nella sua precarietà, va registrata la risposta positiva e forte della Chiesa trevigiana, di dare ospitalità a dei senza fissa dimora sia in seminario a Treviso che in alcune chiese. Quelle di cui ci occupiamo nel progetto "HELP - Ti prendo per mano" sono persone povere. Sono le vittime di una nuova povertà, che secondo noi di Cittadinanzattiva Treviso, è fuori dalle statistiche e anche dal circuito della sussidiarietà sociale. Insomma, sono persone che vivono la loro povertà in solitudine, senza aiuti. Per questo vorremmo provare a “scovarli”, per renderli visibili, perché forse si possono aiutare. In quale modo? Intanto abbiamo già attivo un punto di ascolto e di contatto, informativo. Con chi ci contatta, proviamo insieme a trovare soluzioni concrete. Il sistema odierno della sussidiarietà sociale - sia quella pubblica, gestita dalla Pubblica amministrazione, che quella organizzata del volontariato e del terzo settore - può essere d'aiuto. Oltre a questo, queste persone fragili hanno bisogno di parlare e, pur con i nostri limiti, siamo organizzati nell'ascolto. Oggi stiamo attivando un nuovo progetto finanziato dalla Regione Veneto (ai sensi del DGR 48O/2023 e 1142/2023) dal titolo: “ HELP. Ti prendo per mano - Servizio di orientamento per soggetti fragili". Questo è articolato in tre province (Treviso, Vicenza e Mestre/Ve). In questi territori sono coinvolte le Aziende Sanitarie (Ulss due, la tre, la sette, la otto e la quattro). Mentre sono 15 i Comuni interessati sono 8 nella provincia di Treviso, 4 in quella di Vicenza e 3 in quella di Venezia. In queste aree operano le associazioni di volontariato aderenti al progetto, attive nei confronti delle persone fragili, sia a livello sanitario che sociale. Alcune Amministrazioni comunali sono anche partner di progetto. Obiettivo dell'iniziativa è dare una dimensione, sia numerica (quante sono le persone povere e dove vivono?), sia di valutare i loro bisogni e le loro esigenze. Inoltre, proviamo a capire e a trovare soluzioni per poterli inserire nei circuiti della solidarietà pubblica e in quella del volontariato. In aggiunta a ciò, per le persone senza fissa dimora, come Cittadinanzattiva Treviso stiamo cercando un’idea che “stimoli” intanto, la Ulss2, ad affrontare il problema della sicurezza sanitaria dei senzatetto. Questo in attesa che il problema venga normato da una legge regionale, com’è già successo in altre cinque Regioni italiane. Il problema della sicurezza sanitaria per le persone senza fissa dimora, infatti, vale anche come sicurezza nei confronti di noi cosiddetti "cittadini comuni". Data la loro vita, purtroppo molto raminga anche se di pochi contatti, potrebbero essere un pericolo indiretto per altre persone. Per chi desiderasse contattarci, è possibile scrivere a: helptreviso@gmail.com Giancarlo Brunello Cittadinanzattiva Treviso