Baglioni annuncia sei nuovi concerti, una data anche a Conegliano

Il tour dei record di Claudio Baglioni si concluderà con 155 concerti in 400 giorni, nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. A grande richiesta, infatti, il tour si è arricchito in queste ore di altre 6 nuove date di cui una in provincia di Treviso, al Teatro Accademia di Conegliano, sabato 11 marzo: gli altri concerti saranno il 17 febbraio a Imola (Teatro Stignani), il 25 febbraio a Biella (Teatro Sociale Villani), l'8 marzo ad Adria (Teatro comunale), il 9 marzo a Rovigo (Teatro sociale), il 10 marzo a Belluno (Teatro somunale).

Dopo il grandissimo successo della prima parte con 71 date in gran parte sold out, gli appuntamenti del "Dodici note solo bis" vedranno Baglioni esibirsi voce, pianoforte e altri strumenti con le canzoni più conosciute del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 10 di mercoledì 8 febbraio.