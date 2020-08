Co i piè descalsi, cancellata l'edizione in programma a settembre

«Carissimi amici, artisti, artigiani, collaboratori del Gr86, ci rammarica comunicare che, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, la manifestazione "Co i piè descalsi" in programma per settembre 2020 sarà rinviata all’anno prossimo».

Doccia fredda per l'amatissimo festival dedicato agli artisti di strada organizzato ogni anno nella frazione di Vascon a Carbonera. Un appuntamento fisso non solo per artisti e artigiani ma anche per migliaia di spettatori che amavano radunarsi nell'area della manifestazione. Un evento impossibile da replicare con le attuali norme anti-Covid. «Purtroppo - continuano gli organizzatori- la situazione attuale rende complicata l’organizzazione di un evento che ha dimostrato negli ultimi anni un notevole interesse da parte di visitatori e famiglie provenienti anche da provincie e regioni vicine. Non perdiamo l’ottimismo e siamo certi che quando potremo rimetterci in moto, questo meraviglioso e unico festival e tutte le manifestazioni del Gruppo Ricreativo Culturale 86 torneranno ad essere indimenticabili».