Croce Rossa Italiana e Il Colle ancora insieme per la solidarietà delle famiglie in difficoltà

Per il terzo anno consecutivo l’azienda ‘Il Colle Prosecco’ di San Pietro di Feletto, insieme a Croce Rossa Italiana (Cri), ha confermato il proprio sostegno nei confronti delle persone più bisognose del Veneto. Una squadra composita, costituita dai volontari della Croce Rossa, dai dipendenti de Il Colle Prosecco e dai ragazzi dell’associazione Oltre l’Indifferenza. Una vera e propria linea di produzione, tradizionalmente impiegata per la lavorazione del Prosecco, è stata convertita e utilizzata per confezionare un migliaio di pacchi alimentari destinati a famiglie disagiate del territorio.

Seguendo il claim “Un’Italia che aiuta” l’azienda Il Colle “ha voluto ancora una volta essere al fianco di Croce Rossa Italiana per aiutare le persone che ne hanno più bisogno. In un periodo storico così difficile, atti di gentilezza sono ancora più necessari e dovuti, e anche noi abbiamo voluto fare la nostra parte” sottolinea la titolare Sara Ceschin in rappresentanza della propria famiglia. Grande novità di quest’anno, la presenza dei ragazzi con disabilità dell’associazione Oltre l’Indifferenza di Fontanelle, attiva sul territorio da oltre 20 anni, i quali hanno contribuito alla riuscita della giornata.

“É stato un onore poter partecipare a questa meravigliosa iniziativa. Ringrazio la famiglia Ceschin, l’azienda Il Colle e Croce Rossa per l’opportunità. Oggi abbiamo dimostrato che anche i fragili posso aiutare a fare del bene per il prossimo e sono un valore aggiunto per tutta la società. Quando si creano queste sinergie si crea un futuro migliore. La magia del Natale è anche questo” afferma Mauro Vettorello, Presidente di Oltre l’Indifferenza.

I mille pacchi contenenti vari beni alimentari di prima necessità ma, date le festività in arrivo, anche qualche ingrediente natalizio, una volta confezionati sono stati prontamente trasferiti dall’Azienda Il Colle a Jesolo (Ve), dove si trova quartier generale veneto della Croce Rossa Italiana, e da dove partiranno per essere recapitati personalmente, casa per casa, dai volontari CRI alle famiglie destinatarie del dono entro Natale. Il Presidente della CRI della regione Veneto, Francesco Bosa ha così commentato l’operazione: «Si tratta di una sinergia ormai consolidata, un legame speciale creatosi da subito tra i volontari della Croce Rossa e la famiglia Ceschin, che autenticamente porta avanti valori condivisi dalla nostra associazione declinati su valori umani universali come solidarietà e inclusività. Un esempio virtuoso di quanto sia efficace la collaborazione con le aziende private».