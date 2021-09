Buon 10° compleanno Evento Danza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Asd Evento Danza nasce a settembre 2011 da un sogno di Edi Florian, direttrice e insegnante, che da anni era diventato grande e importante. Eh già "se ci credi veramente i sogni si avverano" e dopo 10 anni di intenso lavoro, tantissime soddisfazioni, tanti allievi e un team di insegnanti molto affiatato Evento Danza ha festeggiato il suo compleanno con oltre 200 persone e con un evento magnifico. Gli allievi dei corsi avanzati si sono esibiti portando in scena coreografie nate in tempo di pandemia: una sincronia, un'energia e una passione forte traspariva nei loro movimenti e nei loro occhi. Una performance di "livepainting" con il Maestro Massimiliano Ferragina, artista di nota fama che da anni collabora artisticamente con Evento Danza: 15 minuti di religioso silenzio, di danza con gli insegnanti della scuola, di emozioni straordinarie. Un'installazione di opere realizzate con il legno delle bricole veneziane dello scultore Vanni Cenedese. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale di Breda di Piave e di Silea. Una festa che porteremo nel cuore per lungo tempo.