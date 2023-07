Le dive e i mascalzoni dello swing: grande successo per il concerto a Villa Rocchesello

Cosa poteva capitare di peggio ad un concerto estivo all’aperto se non una giornata piovosa? Eppure la determinazione delle donne, dei volontari organizzatori ed in particolare della curatrice e anima pulsante dell’evento Loredana Dridani, ha avuto la meglio e nonostante la pioggia ne abbia ritardato l’inizio di una mezz’ora, il numerosissimo e paziente pubblico accorso sabato sera a Cessalto ha potuto assistere sotto ad un cielo finalmente rasserenatosi al concerto in Villa "Le dive e i mascalzoni dello swing" organizzato da Il Melograno e che ha visto esibirsi il gruppo 7h note Gospel LAB.

L'evento

Il tuffo in un passato durante il quale l’Italia era appena uscita dalla guerra e voleva dimenticarne gli orrori anche con canzoni spensierate ha contagiato il pubblico e reso magico ed incantevole l’evento dedicato alla raccolta fondi per il Progetto Aiuto Donna Oderzo a favore della prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne. Numerose anche le autorità presenti fra le quali l’Onorevole Marina Marchetto Aliprandi, che ha salutato il pubblico esaltando il valore del volontariato nelle nostre comunità, i sindaci di Cessalto, Salgareda e Fontanelle e molti altri assessori e consiglieri comunali dei paesi limitrofi. Ma a calamitare la serata, curata ed organizzata nei minimi dettagli da Loredana Dridani e presentata da Roberto Carrer, sono state le tre cantanti in arte "Le dive" che, accompagnate dai musicisti/coristi in arte "I mascalzoni dello swing", hanno riscaldato la serata e trascinato il pubblico che ha molto apprezzato anche la sfilata de "Le divine" in abiti originali dell’epoca, soprattutto quelli da sposa che forse qualcuno fra i presenti ha rivisto come simile al proprio o a quello che la propria mamma o nonna ha indossato nel giorno del matrimonio. Una serata all’insegna dell’allegria senza però dimenticare il motivo per cui è stata organizzata e cioè prevenire e contrastare la violenza sulle donne, simboleggiato da una panchina rossa a lato del palco e dalla lettura di due poesie del poeta e scrittore Omar Battiston, un argomento forse sottaciuto ma che le cronache giornaliere purtroppo anche di questi ultimi tempi ci restituiscono come sempre d’attualità.

L'associazione

Il Melograno è un’organizzazione di volontariato che opera per l’inclusione sociale delle persone fragili fra le quali quelle con disabilità e/o anziane, che hanno bisogno di aiuto psicologico o sono vittime di violenza. Oltre alle iniziative di carattere sportivo, ludico, ricreativo, teatrale e culturale nelle quali sono sempre incluse anche persone con disabilità che svolge nel territorio, il Melograno organizza incontri su temi sociali di stretta attualità quali la sicurezza stradale, l’invecchiamento attivo e l’importanza della pratica sportiva ed è inoltre presente anche con due centri di ascolto psicologico (uno ad Oderzo ed uno a Cessalto) ai quali si accede gratuitamente prenotando al numero 353 4405299.