Concorso internazionale di danza: 600 partecipanti alla 19esima edizione

Un anno da record per la 19esima edizione del Concorso internazionale danzatori, coreografi e scuole, organizzato da Progetto Danza Treviso, in programma sabato 2 e domenica 3 aprile presso gli impianti de La Ghirada a Treviso.

Si tratta di una delle più rilevanti iniziative legate al mondo della danza che si tengono in Veneto: «Ci aspetta un’edizione record che conta ben 280 coreografie e 600 ballerini che si esibiranno durante le due giornate - spiegano Anna Martinelli ed Ornella Camillo, co-presidenti di Progetto Danza Treviso e organizzatrici dello Stage Internazionale di Danza -. Non ci aspettavamo un riscontro così alto e questo richiederà un grande sforzo organizzativo ma siamo pronte a sostenerlo perché la voglia e la passione ci sta già travolgendo. La scelta di organizzare il Concorso presso gli impianti de La Ghirada ci consente una maggiore tranquillità grazie agli ampi spazi e vista la familiarità con l’ambiente perché è la stessa location dove si svolge da 36 anni, e così sarà anche per la prossima estate, a luglio dal 3 al 16, lo Stage internazionale di danza».

Progetto Danza Treviso si occupa da oltre 35 anni di danza in tutte le sue forme e manifestazioni. «Gli iscritti arrivano da tutta Italia - spiegano le due presidenti di Progetto Danza Treviso - a partire dal nostro Nordest, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna fino ad arrivare alla Sicilia. La giuria, che ringraziamo, avrà un bel da fare nello scegliere i vincitori». Tra le ultime novità anche l’ingresso di un ulteriore premio, una borsa di studio, offerta da Assodanza Italia. «Questa è una grande opportunità offerta dall’Associazione Assodanza Italia che ho l’onore di guidare a livello regionale - conclude Ornella Camillo - una borsa di studio che consentirà al vincitore di partecipare allo Stage Internazionale di Danza previsto per il prossimo luglio sempre qui in Ghirada. Un’associazione che ha poco più di 2 anni ma che ha saputo interpretare il mondo della danza grazie alla professionalità degli associati tant’è che proprio da poco siamo stati chiamati a far parte del Tavolo Tecnico sulla Danza del Ministero della Cultura».

Due saranno le palestre interamente dedicate al corso, nella palestra 1 si svolgerà la competizione mentre la palestra 2 sarà dedicata agli atleti. In entrambe le strutture saranno allestiti dei monitor che consentiranno di seguire, anche nei dettagli, la competizione. L’ingresso al Concorso è consentito anche al pubblico, biglietto 12 euro, munito di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 così come prevedono le disposizioni attuali anti Covid-19.