Conegliano, "Alto e bel": nuova guida su Castelvecchio, tra arte, storia e itinerari a piedi

"Beato chi lontano dai mondani travagli potesse con pacifico et candido cuore vivere in onesti studi al signor Dio nella amenità di questo paese, sito tanto vago et delizioso che io non credo che la natura abbia altrove meglio dimostrato l'estremo della sua bellezza". Così recita una lapide incastonata nel basamento delle mura di Castelvecchio che riporta la frase del podestà veneto Leonardo Donà del 1577. O almeno di quanto resta della gloriosa fortezza la cui fondazione si suppone all'incirca a cavallo dell'anno mille e nei primi due secoli successivi e che sino ai giorni nostri ha contraddistinto l'iconografia cittadina.

"Alto e bel, Castelvecchio sul Colle di Giano" è la più recente guida al museo del Castello di Conegliano. Al suo interno, si apre con un racconto cronachistico sul Castello e si chiude con una proposta di itinerari a piedi partendo dal piazzale di San Leonardo. Una pubblicazione destinata ai turisti ma anche ai cittadini di Conegliano talmente immediata e veloce da potersi leggere tutta d'un fiato nel mentre si visita il complesso monumentale adagiato su quello che è noto come il Colle di Giano, dal nome del profugo troiano che una leggenda vuole fondatore di Conegliano.

Una pubblicazione che permette al visitatore di entrare e visitare il museo e comprenderne il suo valore, con una lettura delle opere salienti; che offre al tempo stesso una scorsa a volo d'uccello su dieci secoli di storia, grazie alla ripresa di voci coneglianesi prestigiose quali quelle del noto storico coneglianese Adolfo Vital e dell'archeologo Michele Zanchetta.

Non ultimo, spinge il visitatore a muoversi a piedi tra borghi e vigneti alla scoperta di quel nucleo storico originario raffigurato nelle opere del celebre poeta del paesaggio, il pittore umanista Giambattista Cima.

La pubblicazione, edita da Grafiche Battivelli Editore e voluta dal Comune di Conegliano e dal Rotary Club Conegliano per la Giornata Regionale per i Colli Veneti, sarà presentata nei giardini del Castello (in caso di maltempo, nel museo) domenica 24 marzo 2024 alle ore 17. Finale a sorpresa con la torta celebrativa della Pasticceria Alpago e l'aperitivo a tema del Ristorante Al Castello.

Tradotta dall'italiano in inglese e tedesco, è dotata di un ampio corredo fotografico del castello ma anche dei dintorni. All'interno scatti dall'Archivio fotografico del Comune di Conegliano e del Rotary Conegliano (autori: Ennio Bornancin, Francesco Galifi, Arcangelo Piai, Franco Zanardo e altri) e compaiono alcuni disegni inediti dell'architetto e designer Michele Potocnik sia del castello e delle mura sia del colle di Giano.

In un formato tascabile e di facile consultazione, è stata scritta a due mani dal giornalista Roberto Silvestrin e dalla professoressa e guida turistica professionista Laura Pasin, con il contributo fondamentale sui percorsi a cura di Giovanni Carraro, project manager trekking e itinerari dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Vede inoltre le presentazioni del Sindaco di Conegliano Fabio Chies e dell'Assessore alla cultura Claudia Brugioni, del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, della Presidente della Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Marina Montedoro, del Presidente del Rotary Club Conegliano, Nicola Martino, del Presidente Banca della Marca, Loris Sonego, a dimostrazione del grande interesse che il complesso monumentale continua ad avere.

Curata dal giornalista Marco Ceotto, nasce da un'idea di Angela Buso e Graziano Favero, in tre lingue con traduzioni a cura di Eloquia di Luca Stimoli, la pubblicazione Alto e bel: Castelvecchio sul Colle di Giano si inserisce nella collana “Perle di Conegliano” che raccoglie altri tre scritti: Proseccoshire le colline Conegliano Valdobbiadene candidate a patrimonio Unesco (del 2017), "500 Anni di Palazzo Sarcinelli" (del 2018) e "I tesori del Duomo" (del 2022).