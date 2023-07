A Parè quarto torneo di calcio saponato, ospiti speciali alcuni bambini ucraini

Da domani, 27 luglio, fino a domenica 28 luglio, presso il centro parrocchiale di Parè, in comune di Conegliano, si svolgerà la quarta edizione del torneo di calcio saponato. Quest’anno la competizione potrà contare su un nuovo campo con pedana gonfiabile e vedrà sfidarsi ben undici squadre, all’insegna di una sana e allegra competitività. Durante la manifestazione funzionerà uno stand gastronomico. Il torneo è organizzato da “El Bareto”, sodalizio creato da alcuni giovani della parrocchia in collaborazione con il “Gruppo festeggiamenti Parè”.

Durante l’attività saranno accolti anche i bambini ucraini ospiti nella città di Conegliano per un breve periodo di vacanza, lontano dagli echi della terribile guerra. I piccoli, accompagnati dalle loro insegnanti, verranno accolti nelle strutture della parrocchia in via Ortigara, nella mattinata di sabato 29 luglio per trascorrere alcune ore in serenità, giocare nel campo di calcio saponato, divertirsi con uno schiuma party a loro riservato e gustare infine un pranzo insieme.