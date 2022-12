Novità nel presepe artistico di Parè: tra le statue anche il Beato Luciani 

Albino Luciani, da poco proclamato Beato, sarà rappresentato nel presepio artistico realizzato nella chiesa di Parè di Conegliano. Lo si potrà vedere nelle vesti di “pastore”, circondato da pecore a simboleggiare il gregge della Chiesa. Vicino a lui, anche l’amico sacerdote don Fausto Scapin, pastore indimenticabile per oltre trent’anni nella parrocchia coneglianese. A fare da sfondo un paesaggio del Nord Italia, circondato da monti innevati. Il Gruppo presepio artistico di Parè, sfidando gli strascichi della pandemia, ha deciso di non far mancare ai parrocchiani e ai tanti appassionati la sacra rappresentazione della nascita di Gesù che sarà visitabile durante il periodo natalizio nella sede che si trova dietro la chiesa parrocchiale.

L’inaugurazione avverrà dopo la messa della notte di Natale. Questi gli orari di apertura: dal 25 dicembre al 6 gennaio 2023, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Dal 7 al 29 gennaio il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Per gruppi e visite fuori orario, chiamare il 3498442686 oppure il 3473259587. Oltre al Presepio artistico interno, il gruppo di artisti ha realizzato un presepe esterno posto nella piazza antistante la chiesa, possa essere per tutti i passanti una luce di speranza e di pace in questo buio che "oggi" ci circonda.