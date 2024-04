Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È fresca di stampa la nuova, e aggiornata, edizione della Conegliano-Valdobbiadene Guide. Forte dell’apprezzamento riscosso tra i turisti e gli addetti ai lavori la guida si è andata arricchendo di contenuti e di informazioni di servizio. Il formato, compatto e tascabile, le foto d’autore e la traduzione in lingua inglese ne fanno uno strumento indispensabile per percorrere la Strada del Vino più antica d’Italia e per visitare anche gli angoli più reconditi delle Colline Patrimonio dell’Umanità. Dal food al relax, dalle attività sportive alle esperienze in vigneto e cantina, nei musei o nei negozi tipici, la Conegliano-Valdobbiadene Guide è un condensato di proposte pensate per suggerire esperienze uniche e agevolare l’immersione del visitatore nell’ambiente circostante e nelle tradizioni locali, compreso il viaggio nei sapori e dentro la storia dei suoi vini. Per la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene è la quarta edizione della pubblicazione: “La nuova edizione – spiega Isidoro Rebuli, presidente dell’Associazione – racconta e illustra un territorio formidabile e la sua vocazione all’accoglienza offrendo infinite occasioni di svago”. Cover grigio-azzurro metallizzato, la guida 2024 si compone di quasi trecento pagine declinate su macro temi che vanno dall’ospitalità alla ristorazione, dalle cantine agli eventi, dai tour naturalistici alle visite culturali: “Lo stile volutamente schematico – prosegue Rebuli – facilita la veloce consultazione e sintetizza i punti forti della Strada del Prosecco e dei Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, punteggiata di verdi saliscendi, di borghi storici, di terrazze panoramiche e di antiche pievi”. Conegliano-Valdobbiadene Guide è disponibile presso gli uffici turistici di Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, presso la Vip Lounge dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia e distribuita presso le strutture ricettive, le cantine ed i ristoranti dell’area oltre che in allegato al mensile DOVE nelle edicole di tutto il Triveneto. È consultabile e scaricabile dal sito internet della Strada, www.coneglianovaldobbiadene.it.