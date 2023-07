Consegna diplomi di fine primo ciclo scolastico agli 82 studenti dell’Istituto Marin

Si è tenuta sabato 1° luglio 2023, presso la Residenza per Anziani Gianni Marin, la giornata dedicata alla consegna dei diplomi di fine primo ciclo scolastico agli studenti di terza media della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave.

«Ringrazio i ragazzi e le famiglie – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – per aver affrontato un altro anno scolastico con senso di responsabilità. Invito i ragazzi a partecipare alla vita della “nostra” Ponte di Piave ed a mettersi a disposizione per la “vostra” comunità. Un particolare ringraziamento ai Nonni Vigili, volontari del Gruppo Insieme, ai dipendenti comunali – gli operai, gli autisti, il Bibliotecario, l’Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio Istruzione, la Polizia Locale - alla Presidente della Cooperativa Insieme si può ed alla Direzione della Residenza per Anziani “Gianni Marin” per l’ospitalità, il Prof. Tommaso Tommaseo Ponzetta ed il Prof. Amedeo Cavallaro per la disponibilità data anche quest’anno nell’esaminare i testi che sono stati premiati con le Borse di Studio».



«Sono 82 gli studenti dell'Istituto comprensivo – ha dichiarato il Sindaco- che hanno conseguito la licenza media e che da oggi sono chiamati ad affrontare un nuovo percorso scolastico. Ringrazio gli studenti e gli insegnanti che hanno affrontato quest’anno scolastico con maturità, impegno e fiducia ed a tutti coloro che hanno permesso di svolgere al meglio tutte le iniziative scolastiche».

Nel corso della giornata sono state consegnate le borse di studio del Sindaco. Gli elaborati sono stati valutati da una Commissione composta dal Sindaco, Paola Roma in qualità di Presidente e dal Prof. Amedeo Cavallaro e Prof. Tommaso Tommaseo Ponzetta. Entrambi i premiati hanno scelto la traccia “Sem’insegni (progetto agricoltura Coldiretti). L’importanza della coltivazione delle piante mieliefere (Facelia) per aiutare uno dei più preziosi insetti per l’uomo: l’ape”.

1° classificato Lorenzo Carpenè

“Il tema non era facile ma l’allievo ha tracciato un excursus esauriente ed esaustivo sulla necessità di salvare questo laborioso insetto, già noto nell’antichità.

Virgilio nelle Georgiche decanta il miele prodotto dalle api iblee.

Il messaggio è una richiesta di amore per il territorio, tanto più importante perché si eleva da un ragazzo giovane”.

2° classificato Sophia Gaiotto

“Trattasi di un video multimediale.

Molto efficaci ed opportuni sono i commenti.

E’ un corredo necessario per capire l’importanza di questo insetto la cui scomparsa potrebbe generare problemi di incalcolabile gravità.

Bisogna agire e subito.

Ne va della nostra sopravvivenza”

Considerato l’argomento scelto dagli studenti, la giornata è stata l’occasione per promuovere il progetto di Coldiretti di educazione alimentare, ambientale e civica “Sem’insegni”. Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutte le scuole dell’obbligo per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura con l’obiettivo di trasmettere agli studenti conoscenza ed esperienza attraverso la realtà che li circonda.

Ringrazio i due studenti premiati per la sensibilità avuta nello scegliere la traccia sul progetto di Coldiretti; la presenza delle api nel nostro territorio a prevalente vocazione vitivinicola è importante: svolgono un ruolo importante favorendone la biodiversità.

Presenti alla cerimonia Rita Fasan – referente Coldiretti Oderzo – Motta di Livenza, Vendrame Facchin della sezione provinciale e Stefano Dal Col dell’APAT Federazione Apicoltori Italiani del Veneto che hanno consegnato agli studenti i semi di Facelia, la pianta amica delle api.

Nicola Brusatin, apicoltore di fiducia dell’Amministrazione comunale, ha intrattenuto i presenti con una breve spiegazione del progetto promosso da SAVNO che sta portando avanti con la collaborazione degli insegnanti dei plessi scolastici.