Museo Casa Giorgione riapre con una mostra dedicata al "Contagio"

Sarà presentata al pubblico lunedì 15 febbraio, alle 20.45, sul canale Youtube "Biblioteca Museo Archivio di Castelfranco Veneto", la mostra "Contagio" che segna la riapertura del museo "Casa Giorgione", chiuso con l'arrivo della pandemia.

L'esposizione, in programma dal 16 febbraio al 27 giugno 2021, sarà visitabile gratuitamente per il primo mese di apertura. Curata da Matteo Melchiorre, "Contagio" mette in mostra le carte della peste e della pandemia, tratte dai materiali dell'Archivio storico di Castelfranco Veneto. Una dimostrazione concreta di come la tragedia della pandemia Covid che ha colpito il Mondo intero ormai da un anno, non sia poi tanto diversa dalle precedenti contagi di Peste e Spagnola. Una mostra che incarna alla perfezione lo spirito dei tempi ed espone documenti rari e inediti sulla storia del Contagio. Per orari e accesso è possibile visitare il sito www.museocasagiorgione.it o chiamare lo 0423735626.