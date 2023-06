Al 51° Stormo concerto solidale con il Coro Mani bianche del Veneto

La musica ancora una volta protagonista al 51° Stormo Caccia di Istrana nell’ambito delle attività solidale “Un dono dal Cielo” che l’Aeronautica Militare, nell’anno del suo centenario, ha deciso di dedicare a favore dell’Airc per la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro il cancro. Le bambine e i bambini del coro “Mani Bianche Del Veneto”, diretto dalla Professoressa Chiara Cattapan, dell'Istituto Comprensivo di Vedelago, hanno regalato con la loro esibizione momenti di vera emozione alla folta platea intervenuta presso il teatro aeroportuale.

La serata

"Abbiamo mani per sognare, abbiamo mani per toccare il cielo" queste alcune delle parole cantate dai giovani coristi all’inizio della loro esibizione che più di altre “sintetizzano” i sentimenti trasmessi in questa speciale serata solidale organizzata dal 51° Stormo Caccia, impreziosita dall’accompagnamento musicale dai talenti dell’Orchestra giovanile “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore diretta dal Maestro Giuseppe Laudani. Il Coro “Mani Bianche del Veneto” è un progetto pilota per la regione Veneto, il primo coro della regione che lavora con la tecnica del Manos Blancas venezuelano. Ha la finalità di offrire, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, un ambiente di vera integrazione per bambini e adolescenti normodotati e con varie disabilità (di udito, di linguaggio, di apprendimento, di movimento) che interpretano la musica attraverso la voce e coreografando la musica con la Lingua dei Segni (LIS) con una espressività musicale. Il coro “Mani bianche” canta con i guanti bianchi e usa le mani e le braccia per cantare, tracciando movimenti in sincrono.

Il commento

«I supereroi sono coloro che dedicano i propri sogni agli altri, sono coloro che dedicano il loro tempo agli altri, sono coloro che non escludono nessuno e regalano emozioni come avete fatto voi questa sera». Con queste parole il Comandante del 51° Stormo Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni, rivolgendosi ai giovani coristi, ha voluto ringraziarli per l’energia e le emozioni trasmesse e per aver dedicato il loro canto ad uno scopo importante come la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro.

Il 51esimo Stormo

Il 51° Stormo Caccia di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all'efficienza operativa dei sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all'addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivoli AMX, AMX -T e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della Nato.