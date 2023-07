Un weekend di mindfulness immersi nelle Dolomiti

Per chi già immagina di rifugiarsi in un’oasi di serenità dopo un affannoso rientro dalle ferie, si apre una un’occasione rigenerante: Cortina, dal 29 settembre al primo ottobre. Al Golf Club dell’affascinante Regina delle Dolomiti sarà infatti possibile riequilibrare pensieri e respiro prima di immergersi – questa volta consapevolmente – nella piena ripresa delle attività. Il biglietto per questa rilassante esperienza di crescita personale e di benessere è la Cortina Mindfulness Weekend.

A Cortina per un turismo più introspettivo

In molti conoscono la Cortina glamour dei rotocalchi e delle pellicole cinematografiche, delle boutique di alta moda e degli hotel stellati, dello shopping mordi e fuggi. Eppure questo è solo un volto della Regina delle Dolomiti. L’altro rimarca la vocazione della montagna: un viaggio più intimo e riflessivo, un turismo lento e rispettoso dell’ambiente. Con la sua seconda edizione, dunque, la Cortina Mindfulness Weekend intende valorizzare il territorio che la ospita con una serie di seminari formativi, dove confronto e pratica guidata diventano una piacevole e rilassante routine quotidiana.

Dal 29 settembre al primo ottobre si potrà così ritrovare sé stessi e la propria motivazione a contatto con la natura. Si potranno assaporare inoltre le tante prelibatezze enogastronomiche, mentre lo sguardo sarà libero di indugiare sui paesaggi mozzafiato delle Dolomiti.

Gli ospiti della Cortina Mindfulness Weekend

Appuntamento con la propria consapevolezza quindi al Golf Club di Cortina, dove interverranno i massimi esperti di mindfulness nazionali e internazionali. Il focus degli incontri ruoterà attorno ai concetti di accoglienza e accettazione, alle loro declinazioni e applicazioni nella quotidianità.

Tra i relatori:

Renato Mazzonetto, docente dei master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative dell’Università di Pisa e “Mindfulness-based Therapy (Is.I.Mind.) di Milano. Oltre a essere coordinatore del corso, aprirà i lavori e condurrà due pratiche esperienziali all’aperto;

Andrea Zaccaro, ricercatore all’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti;

Anna Gallo, ricercatrice e praticante buddhista;

Leonardo Draghetti, direttore dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna;

Antonella Buranello, psicoterapeuta;

Joey Weber, ricercatore presso l’Università di Bolton;

Mark Leonard, fondatore e direttore di Mindfulness Connected;

Roberto Ferrari, biologo dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma;

Ruth Baer, psicologa clinica, ricercatrice e docente presso il Department of Psychiatry della Oxford University;

Roberto Mander, del Centro Mindfulness di Milano, che interverrà sul tema della consapevolezza.

Come partecipare al Cortina Mindfulness Weekend

Trattandosi di una manifestazione da vivere direttamente sul posto, si può partecipare a Cortina Mindfulness Weekend, promossa dall’Associazione Albergatori di Cortina e patrocinata dal Comune di Cortina con Audi come main partner di località, solamente in presenza. Inoltre, è possibile scegliere di prendere parte all’intero fine settimana oppure solo a una delle tre giornate. Per consultare il programma completo e registrarsi all’evento, basta accedere al sito: https://cortinamindfulness.it/