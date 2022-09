Vendemmia Notturna “Grappoli di Luna”, 200 ospiti a La Vigna di Sarah

Grande successo per l’ottava edizione della Vendemmia Notturna “Grappoli di Luna” di La Vigna di Sarah che ha accolto circa 200 ospiti con un programma ricco di avvenimenti all’insegna della sostenibilità e del rispetto del territorio. Perfetta padrona di casa è stata Sarah Dei Tos, vignaiola per vocazione e ideatrice della manifestazione, che crede profondamente nella necessità di un tipo agricoltura attenta e rispettosa dell’ambiente per il rispetto del territorio in chiave sostenibile, la salute delle persone e la qualità del prodotto finito. «Sono sempre più convinta che la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse del proprio territorio, non siano solo una scelta etica, ma anche una forma di rispetto per la salute del consumatore - commenta Sarah Dei Tos - Con questi valori ho voluto creare la Vendemmia Notturna, con la quale quest’anno ho deciso di celebrare i luoghi più nascosti di Conegliano e delle colline del Prosecco legati anche ai luoghi sacri, come monasteri e abbazie, all’arte e all’agricoltura che li caratterizza». Ad aprire la serata, avvolti dalla bellezza del tramonto nelle colline del prosecco, l'OASI BIOLOGICA, un evento enogastronomico in cui sono stati presentati e assaggiati i prodotti nati dalle aziende del territorio selezionate, che hanno fatto del rispetto dell'ambiente e dei cicli naturali una sfida e una filosofia per il futuro.

Momento molto interessante è stato il talk “Le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco: il nostro territorio” dove si è discusso di chiese, monasteri, abbazie, vigneti eroici tra arte, mistero e sacro nelle bollicine del Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore Docg, elementi che rendono unico questo territorio, non a caso diventato Patrimonio dell’Unesco; a moderare Metis di Meo conduttrice televisiva, attrice, autrice televisiva e giornalista italiana. Su questi temi infatti si sono concentrati anche gli interventi di persone autorevoli come la Dott.ssa Marina Montedoro, Presidente dell’Associazione Colline dell’Unesco, Cristina Falsarella, Direttrice dell’ufficio per l’Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Vittorio Veneto e Elvira Bortolomiol, Presidente del Consorzio Conegliano Docg.

Non è mancato anche quest’anno il momento della consegna del premio “LA VIGNA DI SARAH BIO PER L'AGRICOLTURA EROICA” aggiudicato dal “Monastero Cistercense dei Santi Gervasio e Protasio” di Vittorio Veneto, che ha avviato con la Vigna di Sarah un progetto per una nuova vendemmia dalla quale nascerà il Prosecco d’Abbazia con le uve prodotte dal Monastero. A consegnare il premio alla Madre Abbadessa Aline Pereira il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Premiate anche le ragazze della Imoco Volley Femminile come esempio di sostegno femminile ad una realtà sportiva locale.

Protagonista della serata lei, la Vendemmia Notturna, avviata dopo l'accensione dei palloni lanterna che hanno illuminato il vigneto per far risaltare ancora di più la suggestiva notte di luna piena; un momento carico di tradizione vinicola veneta, l’unica fatta sulle colline del Prosecco, dalla qualenasce anche l’omonima bottiglia di Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG “Grappoli di Luna”. Una vendemmia serale perchè la luna e le basse temperature della sera hanno un effetto benefico sull’uva che arriva in cantina non ossidata. Un evento che ha un forte richiamo verso la natura, con l’obiettivo da parte di Sarah di estenderlo, in futuro, a tutti i suoi vigneti. Ora non resta che aspettare il prossimo anno e vedere che sorprese ci riserverà la Vigna di Sarah con la sua ambiziosa padrona di casa!