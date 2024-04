"Crickets say goodbye", il nuovo singolo di Stefano Nardon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo aver debuttato con i singoli “On the Way Home“, “Thunder“, “Bread Crumbs” e “Rootless Tree“, il cantautore e polistrumentista Stefano Nardon è pronto a rilasciare il singolo “Crickets Say Goodbye” in collaborazione con Karizz, rapper londinese, che anticipa l’uscita del suo primo album da solista. Il brano rappresenta la scena di due amanti che scappano dalla quotidianità e dalla vita frenetica di città per incontrarsi a quattr’occhi sotto un cielo stellato, accompagnati dal canto dei grilli. Le parole dell’artista: “Questo brano esprime la sensazione che si prova quando si ama una persona e tutto quello che ci circonda diventa poesia. ” Il ritmo è groovy ed energico, la melodia è dolce e allo stesso tempo accattivante. Il brano nasce dalla collaborazione con Karizz, rapper londinese incontrato dall’artista ad ”Umbria Jazz Berklee Clinics 2023”. La base strumentale é stata realizzata con Hammond, synth bass, Fender Rhodes e percussioni shaker, che ricreano il rumore dei grilli. La traccia di batteria è stata registrata da Alessandro Barbieri, l’editing di Lorenzo Vesconi ,il mixing e il mastering di Federico Pelle presso il “The Basement Studio” e le grafiche/management di Veronica Bortignon. Biografia: Stefano Nardon è un polistrumentista, cantautore e compositore classe ’96. Il suo sound fonde diversi generi musicali quali Jazz, RnB, Soul e Funk. Inizia a suonare nel garage di casa all’età di 6 anni grazie al padre. Dopo diverse esperienze in gruppi musicali, intraprende una carriera da solista autoproducendo interamente diversi singoli. Nel 2023 partecipa alle Berklee Clinics dell’Umbria Jazz di Perugia in seguito alla vittoria della borsa di studio al Treviso Suona Jazz Festival. “Crickets Say Goodbye” è il suo nuovo singolo, in uscita il 19 aprile su tutte le piattaforme streaming online.