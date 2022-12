Dama: 8° Torneo di Natale under 14

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolto domenica 11 Dicembre, presso l'oratorio di Biancade, l’8° “Torneo di Natale” promozionale di dama italiana per ragazzi dai 7 ai 14 anni. La manifestazione è stata organizzata dal circolo “Damasport Roncade”, che per causa influenzali ha visto assente il proprio presidente Renato Cervellin. Hanno diretto il torneo il delegato provinciale FID (Federazione Italiana Dama) Loris Scaggiante con l’arbitro regionale Gabriele Cappelletto . Nel torneo promozionale per non tesserati, dopo 7 turni di gioco vince a punteggio pieno Alberto Trento della scuola secondaria. Nella scuola primaria viene premiato il migliore classificato della 3^ Romeo Nizzetto, 4^ Andrea Girardi, 5^ Francesco Bellio. Premiata anche la migliore classificata femminile Giorgia Baldo. Nel gruppo tesserati FID dopo 6 turni di gioco vince Salvatore Verolla del circolo “Damasport Roncade”. Questa manifestazione è stata organizzata in seguito ad alcune lezioni svolte presso le scuole, oratori e biblioteche, dove i ragazzi hanno potuto imparare e cimentarsi in questo antico gioco di logica, astuzia e dove la fortuna non conta. Prossimo appuntamento a gennaio con il campionato provinciale di dama italiana Under14.