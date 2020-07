Danza sotto stelle: l’anfiteatro di Villa Cappelletto come l’arena di Verona

Sono oltre 50 i giovani concorrenti attesi a Vedelago per martedì 28 luglio dalle 21.00 quando si terrà l’evento “Danza sotto le stelle” nella splendida cornice dell’anfiteatro del parco di Villa Cappelletto.

Organizzata da Progetto Danza Treviso con il patrocinio del Comune di Vedelago, il concorso si rivolge ai ballerini solisti di danza classica, moderna e contemporanea che, dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria, vogliono rimettersi alla prova esibendosi di fronte al pubblico e ad una giuria di grande prestigio. A giudicare i concorrenti ci saranno infatti Frédéric Olivierì, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, Paola Vismara, dal 2011 docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, Fabrizio Monteverde docente, coreografo, regista ed autore di tante produzioni di successo, Gentian Doda, maestro e coreografo internazionale, assistente di Nacho Duato, Kledi Kadiu, noto per la partecipazione nella trasmissione “Amici” ed oggi grande professionista e insegnante. La giuria valuterà – per ogni esibizione – la tecnica, l’interpretazione e la musicalità. Per ogni disciplina sono previste quattro categorie: solisti baby (da 9 a 11 anni, nati dal 2009 al 2011); solisti juniors (da 12 a 14 anni, nati dal 2008 al 2006); solisti under seniors (da 15 a 16 anni, nati dal 2004 al 2005) e solisti senior (oltre i 16 anni, nati dal 2003 in giù). Per ciascuna categoria è prevista la consegna di un attestato ai primi tre classificati ed una coppa premio del Maestro Vetraio Sandro Barbieri ad ogni primo classificato. Sarà inoltre assegnato un premio in denaro alla scuola del concorrente che otterrà il migliore punteggio. Nella serata verranno anche assegnate delle borse di studio messe a disposizione dal primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma, Alessandro Rende per l’accesso diretto, senza obbligo di preselezione, all'Italian Dance Award - Roma in programma per il prossimo 7 dicembre.

Spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli di Progetto Danza Treviso: “Per la prima volta organizziamo un concorso espressamente rivolto ai solisti. E non è un caso. L’idea di creare un evento dedicato alla danza per solisti nasce come risposta al periodo di emergenza che abbiamo vissuto nei mesi scorsi quando le scuole di danza hanno dovuto interrompere le proprie attività, costringendo molti ballerini a ridimensionare i propri allenamenti e a rinunciare alle esibizioni. Non solo. Questo concorso è stato messo a punto dopo che il tradizionale Concorso internazionale che si sarebbe dovuto tenere al teatro comunale di Treviso a marzo, è stato annullato. Progetto Danza ha perciò deciso di adattarsi di conseguenza, promuovendo un concorso nuovo, all’insegna della sicurezza, dedicato ai solisti e in una location all’aperto di grande suggestione come l’anfiteatro di Villa Cappelletto a Vedelago. La sensazione è che al concorso si sfideranno tra i più promettenti ballerini, quelli cioè che, nonostante lo stop forzato, non hanno smarrito la passione e la determinazione ed anzi, più di prima, non vedono l’ora di mettersi alla prova”. Con questo evento l’anfiteatro di Villa Cappelletto si conferma location privilegiata per gli eventi culturali estivi di Vedelago: una scelta dell’amministrazione comunale che il pubblico sta premiando con l’apprezzabile partecipazione anche alla stagione teatrale in corso in queste settimane. L'esibizione è aperta al pubblico che potrà prenotare il biglietto di ingresso (10 euro) via mail a info@progettodanza.org specificando nome e cognome di tutti i richiedenti. l pagamento e il ritiro del biglietto avverrà il giorno stesso in loco a partire dalle ore 20. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a mercoledì 29 luglio alle 21.